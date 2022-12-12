- 12 Ara 2022 - 20:09

Kısmetse Olur Sunucusu Öykü Serter’in Transparan Kıyafeti Nefes Kesti! “Ablam İç Çamaşırın Gözüküyor!” 47 Yaşında Olduğunu Unutturdu! Alev Alev…

Ekranların fenomen yarışması Kısmetse Olur’un sunucusu olan Öykü Serter’in transparan kıyafeti olay üzerine olay yarattı. “Ablam için gözüküyor farkında mısın” yorumlarını alan Öykü Serter, fiziğinin muhteşemliğiyle bir kez daha 47 yaşında olduğunu herkese unutturdu. Baştan aşağı dekolteli bir kıyafet giyen Öykü Serter, sosyal medyada gündem oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısmetse Olur dizinin yeni bölümü 12 Aralık’ta ekranlara gelecekti. Seda Akgül’ün yerine gelecek olan Öykü Serter, ekranları kasıp kavuracaktı. Milyonların şimdiden dikkatini çeken Kısmetse Olur’a büyük bir değişim yaşayarak girecek olan Öykü Serter’in sosyal medya kareleri nefesleri kesti. Transparan bir kıyafet giyen Öykü Serter, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte merak edilenler…

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12 Ara 2022 - 20:09 Ankara- Yaşam

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