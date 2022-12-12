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12 Ara 2022 - 20:09

Kısmetse Olur Sunucusu Öykü Serter’in Transparan Kıyafeti Nefes Kesti! “Ablam İç Çamaşırın Gözüküyor!” 47 Yaşında Olduğunu Unutturdu! Alev Alev…

Ekranların fenomen yarışması Kısmetse Olur’un sunucusu olan Öykü Serter’in transparan kıyafeti olay üzerine olay yarattı. “Ablam için gözüküyor farkında mısın” yorumlarını alan Öykü Serter, fiziğinin muhteşemliğiyle bir kez daha 47 yaşında olduğunu herkese unutturdu. Baştan aşağı dekolteli bir kıyafet giyen Öykü Serter, sosyal medyada gündem oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…