Acun Ilıcalı, Survivor 2023 İçin Cehennemi Hazırlıyor! İlk Yarışmacı Bizzat Açıklandı; Twitter Yıkılıyor! “Senin Ne İşin Var Orada!”
Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2023 için çalışmalar kısa bir süre önce başladı! Acun Ilıcalı’nın Survivor 2023 için yavaş yavaş cehennemi hazırlamaya başladığı görüldü. İlk yarışmacıyı bizzat açıklayan Acun Ilıcalı, Twitter’ın yıkılmasına neden oldu. Birçok kişi ise dayanamayarak; “Senin ne işin var orada” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Masterchef yarışmasının finalinden hemen sonra ekranlara gelmeye başlayacak olan Survivor 2023 sezonu şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyordu. Çalışmalara başlayan Acun Ilıcalı, Survivor’un formatının değiştiğini bizzat açıklamıştı. Artık performansın değil aklın ön planda olacağını ifade eden Acun Ilıcalı, Survivor 2023 yarışmasında bulunacak olan ilk ismi resmen duyurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.