Yargı Dizisinde Saç Baş Yolduran Kavga! Derya Savcı, Ceylin'i Yerin Dibine Sokup Sokup Çıkardı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki...
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni Yargı dizisinde saç baş yolduran bir kavga yaşandı. Derya Savcı, Ceylin’i yerin dibine sokup sokup çıkardı izleyenler hayrete düştü. Herkesin hayrete düştüğü olay karşısında seyirciler şok olurken yaşananlar ortalığı yangın yerine çevirdi. Peki, neler oluyor?
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerinde oynadığı Yargı dizisinde ortalık git gide karışıyor. Geçtiğimiz bölümlerde yaşanan cinayetlerle birlikte ortalık birbirine girdi. Kuyu cinayetinin ardından bir de Arda’nın içerisine dahil olduğu cinayet dosyasında Ceylin’in savcılardan erken davranması resmen güç savaşının fitilini ateşledi. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi haline gelen sahnedeyse Ceylin ayarı fena yedi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.