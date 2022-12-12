- 12 Ara 2022 - 20:10

Yargı Dizisinde Saç Baş Yolduran Kavga! Derya Savcı, Ceylin'i Yerin Dibine Sokup Sokup Çıkardı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki...

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni Yargı dizisinde saç baş yolduran bir kavga yaşandı. Derya Savcı, Ceylin’i yerin dibine sokup sokup çıkardı izleyenler hayrete düştü. Herkesin hayrete düştüğü olay karşısında seyirciler şok olurken yaşananlar ortalığı yangın yerine çevirdi. Peki, neler oluyor?

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerinde oynadığı Yargı dizisinde ortalık git gide karışıyor. Geçtiğimiz bölümlerde yaşanan cinayetlerle birlikte ortalık birbirine girdi. Kuyu cinayetinin ardından bir de Arda’nın içerisine dahil olduğu cinayet dosyasında Ceylin’in savcılardan erken davranması resmen güç savaşının fitilini ateşledi. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi haline gelen sahnedeyse Ceylin ayarı fena yedi. Peki, neler oluyor?

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12 Ara 2022 - 20:10 Ankara- Yaşam

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