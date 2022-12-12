Migros Market’te İzdiham Var! Ayçiçek Yağı 21 TL, Çay 27 TL, Tavuk 25 TL, Peynir 25 TL… Fiyatları Gören Şaka Sanıyor!

Her güne farklı bir indirimli ürün bırakan Migros Market, inanması güç bir kampanya başlattı. Normalde 50 – 60 lira olan ürünleri bile yarı fiyatına çeken Migros Market, sınırlı sayıda olacağına ilk kez duyurdu. Migros Market’te daha uygun fiyata alışveriş için gidenler ise gördükleri fiyatlar karşısında şok olup kaldı. Peki, hangi gün hangi ürünler indirimli olacak?