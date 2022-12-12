Migros Market’te İzdiham Var! Ayçiçek Yağı 21 TL, Çay 27 TL, Tavuk 25 TL, Peynir 25 TL… Fiyatları Gören Şaka Sanıyor!
Migros Market’te 21 Aralık’a kadar süreceği açıklanan indirim, izdihama neden oldu. Ayçiçek yağı 21 TL, çay 27 TL, tavuk 25 TL, peynir 25 TL’ye satışa çıkaran Migros Market, muhteşem bir indirime daha imzasını attı. Görenlerin şaka sandığı bu indirim, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her güne farklı bir indirimli ürün bırakan Migros Market, inanması güç bir kampanya başlattı. Normalde 50 – 60 lira olan ürünleri bile yarı fiyatına çeken Migros Market, sınırlı sayıda olacağına ilk kez duyurdu. Migros Market’te daha uygun fiyata alışveriş için gidenler ise gördükleri fiyatlar karşısında şok olup kaldı. Peki, hangi gün hangi ürünler indirimli olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.