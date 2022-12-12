7 Aylık Hamile Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'den Aşk Pozu! 85 Milyona Aşkını Bas Bas Bağırdılar! “Anladık En Çok Sen Aşıksın Fahriye!” Nazar Değmesin Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
En son olarak Alparslan Büyük Selçuklu’da başrol olarak yer alan Fahriye Evcen, 85 milyona aşkını resmen bas bas bağırdı! “Anladık en çok sen aşıksın” yorumlarını alan Fahriye Evcen, nazar değmesin diye öyle bir şey yaptı ki, ağızlar resmen açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
2016 yılında dünya evine girdiği Burak Özçivit’le büyük bir aşk yaşayan Fahriye Evcen, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla şok etkisi yaratıyor. Çalıkuşu dizisinde tanıştığı Burak Özçivit’le uzun bir aşk yaşadıktan sonra evlenme kararı alan Fahriye Evcen, 2019 yılında ise biricik oğlu Karan’ı kucağına almıştı. Şimdilerde 7 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in aşkını bas bas bağıran bir paylaşımda bulunması şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.