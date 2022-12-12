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12 Ara 2022 - 23:05

7 Aylık Hamile Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'den Aşk Pozu! 85 Milyona Aşkını Bas Bas Bağırdılar! “Anladık En Çok Sen Aşıksın Fahriye!” Nazar Değmesin Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

En son olarak Alparslan Büyük Selçuklu’da başrol olarak yer alan Fahriye Evcen, 85 milyona aşkını resmen bas bas bağırdı! “Anladık en çok sen aşıksın” yorumlarını alan Fahriye Evcen, nazar değmesin diye öyle bir şey yaptı ki, ağızlar resmen açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…