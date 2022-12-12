Kızılcık Şerbeti Dizisinden Mideleri Alt Üst Eden Sahne! Seyirciler Sinirden Televizyonlarını Bile Kıracak Noktaya Geldi! “Yazıklar Olsun!”
Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde mideleri alt üst etti! Seyircilerin sinirden televizyonlarını bile kıracak olan bu sahnelere seyirciler ise “yazıklar olsun” demeden yapamadı. Dizinin yeni bölümü için Cuma’yı iple çekenler gördükleri sahneden sonra adeta “İllallah” etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, seyircilerin dikkatini üzerine çekiyordu. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti, dizi izleyicisini her bölümde gerim gerim geriyordu. Yeni bölümü büyük bir merakla beklenirken yaşananlar şok etkisi yarattı. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.