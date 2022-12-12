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12 Ara 2022 - 20:10

Kızılcık Şerbeti Dizisinden Mideleri Alt Üst Eden Sahne! Seyirciler Sinirden Televizyonlarını Bile Kıracak Noktaya Geldi! “Yazıklar Olsun!”

Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde mideleri alt üst etti! Seyircilerin sinirden televizyonlarını bile kıracak olan bu sahnelere seyirciler ise “yazıklar olsun” demeden yapamadı. Dizinin yeni bölümü için Cuma’yı iple çekenler gördükleri sahneden sonra adeta “İllallah” etti. İşte merak edilen tüm detaylar…