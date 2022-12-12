Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 13 Aralık 2022 Salı Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...
Ankara 13 Aralık 2022 Salı Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Elektrik kesintilerinin altında güne başlayan Ankara’daki vatandaşlar, 13 Aralık 2022 Salı günü Ankara’da yaşanacak olan elektrik kesintilerinin ne zaman son bulacağını merak ediyor. Peki, 13 Aralık 2022 Salı Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 13 Aralık 2022 Salı Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…
13 Aralık 2022 Salı Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi!
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 12 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 12.12.2022 22:15 - 06:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ULUCANLAR, KURNAZ, ARSLANHANE, KAYABAŞI, DOĞRU, ALTIEV, ALTINTAŞ, CEYLAN, GAZETECİ KEMAL AŞIK, KAYALIK, MEYDANÖNÜ, AKARDERE, ALPULLU, YENİ HAYAT, DAĞ, MEZİT, BAŞKAYA, FİLİZ, DOLU, ŞAFAK, FISTIKLI, ILGIN, BÖCEK, EV KADINI, MERMERLİ, MERDİVENLİ, KÜÇÜKSİNAN, OLUK, DALFES, İNEGÖL, METE, DEVELİ, DİREKLİ, YASA, KALE
Bakım Çalışması
13.12.2022 21:00 - 05:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BERBERLER, SERGİ, YAZBAŞI, PAZAR, EĞERLİKOZÖREN, ATPAZARI, DEVELİ, DİREKLİ, KAYABAŞI, YASA, KALE KAPISI, KARADERE, KALFA, KAYALIK, YALÇINKAYA, YENİ HAYAT, MERDİVENLİ, DERİNCE, KAĞNI, DAĞ, AKDAĞ, KANİJE, ARSLANHANE, HACETTEPE, SARIGÜL, AKARDERE, GÜZELKIZ, ALAKUŞ, KAHRAMANLAR, MERMERLİ, ŞENLİK, ULUCANLAR, 753/8-, CEYLAN, YAYÇEKEN, CAN, SEVİNÇ, İNEGÖL, METE, ERYOKUŞU, KAYHAN, KAYSERİ, DOĞRU, KORU, ÜÇÜZ, KURNAZ, HAMAM ARKASI
Bakım Çalışması
15.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 438, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 434, ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, 400, 430, 422, 436, 348, 435, 428, 429, 418, 420, 416, 419, 415, 401, 431, 423
Bakım Çalışması
15.12.2022 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAPÜRÇEK, 1699/1, ŞEHİT HARUN AYDIN, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 424, 416, 425/1, 423, 430, 425, 427
Bakım Çalışması
15.12.2022 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, 442, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 401, 440, 444, 437, 438, 441, ŞEHİT EYÜP ÖKSÜZ, 505, 433, 430, 503, 443, 447, 450, 448, 449, 435, KARAPÜRÇEK
Bakım Çalışması
15.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACI BAYRAM, GAZETECİ KEMAL AŞIK, GÜZELKIZ, KALFA, KAYALIK, MEYDANÖNÜ, UÇ, YALÇINKAYA, BÖCEK, YENİ HAYAT, ALPULLU, BAŞKAYA, 3., BABACAN, BULGURLU, DERNEK, DOLU, YÖNÜ, BABADAĞI, ALTINTAŞ, TAŞEVLER, FATİH MAHALLESİ, SIĞINAKLAR
Bakım Çalışması
15.12.2022 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 236, HACI BAYRAM, 757
Bakım Çalışması
15.12.2022 10:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, HOCAOĞLU, ÇATTEPE, KAVAK, HACIALİ, KEPEZ, KARŞI, AĞACIKLI, YUKARI SEKİ, KADI, KILAVUZ, ÜZÜKTAŞ, AYŞEOĞLU, AŞAĞI KÜREÇAYI, SÖKÜ, ÇİĞDEMLİ, AKÇASU MERKEZ, KIZILCIELMA, GÖYNÜK, KARAOLUK, ALIÇÇIK, KARABÜK, YALAK DERESİ, AYVACA, DERE, DİKMEN, CURALI, KAPANB, KARAMAHMUT YAYLASI, ERİKYATSI, KARABURUN, TEPE, DANGALAK, YENİKÖY, İKİPINAR, DAVUTPAŞA, KARAKOÇ, AŞAĞI AKCASU, YUKARI KÜREÇAYI, YUKARI ÇUKURSÖKÜ, ŞABAN, KUZSÖKÜ MADALLAR, BÜRNÜK, AŞAĞI ÇUKURSÖKÜ, COZOĞLU, BAYAM MERKEZ, YILANLI, TEPEKÖY, ALIÇ, SEKECEK, TEPECİK, ABAZAOĞLU, DERENCİK, GERENCE, PURTUL, ATEŞ, SARICALI, SERDAROĞLU, SARPUN, TOP, KUZSÖKÜ, BAYAMCA, 2026, DELİİMAM, SEPETÇİ, SUSUZ, KABAŞ, ÇOTUK, UNCUOĞLU, BULAK, KÖYÜN KENDİSİ, GARİPOĞLU, SALİHOĞLU, ÇALTICAK, KORUCAK, KARAPINAR, SARISÖKÜ, DOLAYDERE, ÇAT DERESİ, SEYİTLER, SÖYLEMEZ, ORTAKÖY, HACIALİOĞLU, KARAALİ, ÇAKIRÇAY, KOÇCUAZ, KIZILCAÖREN, YUKARI BOYALI, AKDÜZEN, DAMLACA, SÜLE, ZEYBEKOĞLU, KUYCAK, HAYATÖNÜ, YAZLIK, YALAK, KAVAKALTI, AŞAĞI BOYALI, DONAŞALAR, DELMECE, DUŞLUK, YENİ, HIDIRLI, BEŞİR, YEMİŞENLİOĞLU, BOSTANCI, SOYUK, TEKKE, SİPAHİ
Bakım Çalışması
13.12.2022 19:00 - 22:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLITEPE, DALBOYU, BİLGİN, 9963 ADALAR ARASI
Bakım Çalışması
13.12.2022 14:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 364, 375, 370, 335, 369, 390, 373, 391, 340, ŞEHİT ONUR DOĞAN, 339, 348, 372, 377, YEŞİL KUŞAK, 371
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, 442, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 401, 440, 444, 437, 438, 441, ŞEHİT EYÜP ÖKSÜZ, 505, 433, 430, 503, 443, 447, 450, 448, 449, 435, KARAPÜRÇEK
Bakım Çalışması
13.12.2022 10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 990/1, 993, 998/2-, 931, 939, 932, MUHTAR ARİF TURAN, 930, 928, 933, 949, 954, 951, 931/1, 947, 997, 998/3, 1002/1, 998/1, 988, 953, 1005, 948, 952
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 10 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 14.12.2022 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖMÜRCÜ
Bakım Çalışması
13.12.2022 11:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 858, 864, CEVİZLİDERE, 865, 863, 862, MEVLANA
Bakım Çalışması
15.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİKMEN, MİMAR, ATAYOLU, SİNAN, 753
Bakım Çalışması
15.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALACAATLI MAHALLESİ, 4827, 3346/1, 3346/2, 3346, 3336, 4820
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GENÇLİK, KIZILCIK, AŞKABAT, GÜZALTAN, ÖMER SEYFETTİN, SÜLEYMANBEY, ŞEHİT ÇETİN GÖRGÜ, BİTİŞTİREN, NİGAR, TURGUT REİS
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2950(MAVİŞEHİR SİTESİ), 2945, 2943, 2944, 2946, 2954, 2629
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, BAŞÇAVUŞ, ETHEM KÖSLÜ, KUYUCAK, KİRAZLI, SERPMELER, ÜZÜMCÜ, KAYIK
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEVLANA, KIRIM
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1400, 1393, 1394, TÜRKOCAĞI, OSMANLI, 1403, 1401, 1402, 1398, SÜLEYMAN HACIABDULLAHOĞLU, 1395, PROF.DR.OSMAN TURAN, 1399
Bakım Çalışması
13.12.2022 17:00 - 19:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 110, 114, ATOM, GİMAT, 115
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 12 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 13.12.2022 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 185, 186, 198, 187
Bakım Çalışması
13.12.2022 13:45 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÜÇ ŞEHİTLER, 211
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT SABRİ KARTAL, 1995, 1974, 1973, 1988, 1969, İSTASYON, 1990, 2000, 1915, 1999, 1991, 1681, ATİLLA EŞER, 1993, 2001, 1989, 1971, 1965, 1967, 1994, AYAŞ ANKARA YOLU
Bakım Çalışması
14.12.2022 13:45 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖĞRETMENLER, 2072, 2105, 2086, 2087, AYŞECİK, 2093, 2096, ÜLKÜ YOLU, 2091, 2106, ŞEHİT HASAN ÖZTÜRK, 2084, 2094, ŞEHİTLER, 2083
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FABRİKA, HÖYÜK, SELAHADDİN EYYUBİ, 1041, 1051
Bakım Çalışması
14.12.2022 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HÖYÜK, 1079, 1000, BAĞLICA, BAĞLICA KÖYÜ, SELAHADDİN EYYUBİ, FABRİKA, 1078, 1047, SARITAŞ, 1073, ETİMESGUT, ŞEHİT HİKMET ÖZER, 1041, 1048, 1080, 1077, 1051, 1054, 1053, 1045, 1050, 1049, 1040, 1043, 1052, 1075, 1044
Bakım Çalışması
15.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 187, 201, 198
Bakım Çalışması
15.12.2022 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 187, 201, 198
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 185, 186, 198, 187
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ULUBATLI HASAN, 2319
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 259
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:15 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1773, A KÜMESİ AKKAYA, A KÜMESİ ILICA, A KÜMESİ İLHANKÖY, C KÜMESİ İLHANKÖY, KOCA MUHTAR, FEVZİ EFENDİ, AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, KAZIM KARABEKİR, ÇAĞABEY (MESCİT), KUYUCU, BELEDİYE MEYDANI-, ŞAHİN, CAMİ, ÇAĞABEY, KANUNİ, ULUPINAR_1, AKŞEMSEDDİN, YÜKSEL, YAVUZ SELİM, KARAAĞAÇ., KANUNİ (MESCİT), YANDAK, FİDAN, HACIHASAN, HİSAR, MEHMET AKİF, SÜLEYMAN HİLMİ, GÜNEYCE, PERİLİ, BAYRAK, KARAGÖL, ÖZAL, PİRİREİS, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BEYPAZARI, MİMARSİNAN-, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, OĞUZHAN, ERGENEKON, SANCAK, VATAN, YILDIZ, ORHANGAZİ, MAREŞAL, GAZİ, BARBAROS, SALİHLER, GARİPÇE, KADIOBASI, AFŞAR KÜME EVLERİ., KOZAYAĞI
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 13.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILÇAM, KARTOPU, MEVLANA, BAĞYOLU, GÖKNAR, ERİKLİ, İĞDELİ, 510., 511., PINARBAŞI, ZAMBAK, 515., ELEĞİMSAĞMA, ZAKKUM, 509., 512., ELMALI, YEŞİLTEPE, CEVİZLİ, BEGONYA, 516.
Bakım Çalışması
13.12.2022 12:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLBABA, 1092, ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU, 1098, 1093, 1091, 1096, 1099, 1119, 1114
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1748., 1747, SELİM, DEĞİRMENDERE, 1751, KAMELYA, 1747/2, 1749, 1753, 1744, KERMES, 1116, ŞEHİT KADİR ÖZBEK, 1070, NİLÜFER, 1778, 1063, 1748
Bakım Çalışması
15.12.2022 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GARİPÇE, LEBLEBİCİ, 1.YELLİ, GÖKMEN, AŞAĞI, KARACAÖREN, 2.KAVAKÖZÜ, KAYI, 1.ADALIKUZU, 1.KAVAKÖZÜ, 2.ADALIKUZU
Bakım Çalışması
15.12.2022 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEYİTLER
Bakım Çalışması
13.12.2022 16:15 - 18:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOPSAKAL, YAZIÇAM ARKI, İBİKTEPE, KUZYAKA 1, GANİZADE ÇEŞME, 10564, 11020, 11017, 11012, 11013
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BURSA, FELEK, FEZA, FÜGEN, GÜNEY, 434, KIZLAR PINARI, FINDIKLI, BALİNA
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak E 90 KARAYOLU, GÜNEŞTEPE, KAYMAKAM, ALTUĞ, ŞÜKRÜ KALE, ALİ BABACAN, DEREBEY, BERAT CÖMERTOĞLU, AKDENİZ, POLAT, ERDAL, DAĞ, BELKIZ, ARMAĞAN, BAĞYOLU, SEZAİ KÜÇÜK, İLDEŞ, KERKÜK, GÜNEY, ŞEHİT CEVAT ALICI, ZAFER OKULU, YAĞCILAR, ATLAS, KARAMOLLAUŞAĞI, BAŞKALE, SELİMİYE, GÖKKUŞAGI, ÜZÜM, AŞIR GÖRGÜLÜ, MUSA ÇAVUŞ ÜNAL, İSTİKBAL, KORAY, MUSTAFA ERDİL, AHMET YESEVİ, MİLLİYET, TERMİNAL, DUTLUK, YÜKSEL, SELVİ, YAMAN, GÜLGÜN, ETLİOĞLU, ALTINTEPE, AYASOFYA, BARAVAN, ŞÖLEN, YÜCEL, KARACAOĞLAN, ÖMER AYANLAR, MERT, NEVZAT KILIÇASLAN, REYHAN, BEZİRHANE, AYDIN, KUŞKONMAZ, TAŞKALE, ÇEVRE YOLU, SARGIN, EROĞLU, İLHAN TURAN, AYANLAR, MEHMETÇİK, ADNAN KAHVECİ, HİSAR, KIYAK, SİNDEL FİNGEN, AKAY, ÖMER BOZKIR, İSMET PAŞA, ANIL, ULUS, ANKARA, KILIÇASLAN, TEKİN, ALTINBAŞAK, KURTDERELİ, ÇİĞDEM, CEBİRLİ, AYATA, DÜĞEROĞLU, DEMİRAYAK, AKDAĞ, ERDOĞDU, İBRAHİMBEYLİ, PAZAR, ONAT, ÇOBANOĞLU, ASİL, GÖRGÜLÜ, DURGUN, AZİZ MAHMUT HÜDA-İ, GÖZDE, ÇAVUŞKÖYÜ, KEMER, İÇTEN, YILDIRIM, DEMİRHAN, MEZGİT, ARIKAN, SEVGİ, YAĞMUR, ÇAMDİBİ, TÜZÜN, ALTINCI, KAÇAR, ÇAMLIK, BOZYİĞİT, BABACAN, KUTLU, SARKIK, KOÇYİĞİT, KOÇ, EREN, BEYAZIT, ORHAN YÜKSEL, KARANFİL, CANTEKİN, KUŞBURNU, TANER, ÇİÇEK, ÇAĞLA, YURT, ÇUBUK, AŞİYAN, ATEŞ, ÇAĞDAŞ, ÇARDAK, DAĞILGAN, DAĞISTAN, ESRA, FİDAN, CEMRE, HİLAL, KABADAYI, ÖDEVCİ, KOZANOĞLU, OĞULCAN, SEZAİ ŞİMŞEK, PEKMEZCİ, SAKA, SAVAK, SİNEM, SORGUN, DURU, ŞEHİT İSMAİL BAŞARAN, TUNALI, ORMAN(2), YUVA, PAZAR 1, KOÇAK, HACILAR, KÜLLİYE, SOYSAL, MİMAR SİNAN, ÇETİNKAYA, PARLAK, DANIŞ, ÇATALPINAR, BİLGE, ÇELEBİ, DADI, NİSA, GİRNE, OZAN, OLGUN, ŞEHİT ORHAN DURUKAN, BENGÜ, FATİH SULTAN MEHMET, ÜNVER, PEÇENEK, MUTLU, TOK 2, BURÇAK, BULUT, NEHİR, GÜL, ILGEN, KURUMUŞLAR, PELİN, TOK, UMUT, ÜNSAL, YONCA, ERTAŞ, ÇAVUŞ KÖYÜ, SOLAKUŞAĞI, ÖNCÜ, TEVFİK EBÜZZİYA, TUZGÖLÜ, MUSTAFA KEMAL PAŞA, SARAY, SARICA, MENEKŞE, SERAY, ŞEN, AYDOĞAN, BOLA, PALAZOBASI, TUNAHAN, AHİ EVRAN, ÖZBEK, HAMAM-, KARADAĞ, KARANDERE, TAŞKENT, SEREN, ORMAN, MEVLANA, CUMHURİYET.., YEŞİLAY, ŞEBNEM, YEŞİM, SULTAN, EMEKCİ, KILIÇ, VATAN, ÖZTAŞLAR, BEYPINAR, IRMAK, MESCİT, KAYACIK, KERVAN, YALÇIN, KONUR, HASTANE, KARGIN, ŞEHİTLER, ARDIÇ, TAŞ, METİN ŞANAL, ALPAY, HAYRİ KALE, HATAY, OĞUZ, ŞEKERPARE, FEVZİ ÇAKMAK, TURNA, KARAKAYA, USTALAR, FATİH, SELAFİ KARAKAYA, UĞURLU, KARACA, TUNÇ, İLHAMİ UZUNÖZ, USLU, ATILGAN, SEMERKANT, İMAM HATİP, ÇAĞRI, HAKİM, DAMLA, DİLMEN, SEZAİ ŞİMŞEK_1, MİSKET, TÜRKMEN, SEZER, KÜLTÜR, HÜSEYİN ANDAÇ, ADALAR, AYHAN, KONUTEVLER, GÜVEN, HÜYÜK, KANARYA, SUNAY, GÜNEŞ, ATAK, ÖZDEMİRLER, SERİN, AKTEPE, ŞEREFLİOĞLU, İĞDELİ, KORUTÜRK, KEKLİK, SEVDA, RÜZGARLI, GÜNDOĞDU, ABDULBAKİ ÜNLÜ, SARIDAĞLI, GÜMÜŞ, TEKİNER, OSMAN YILDIZ, DADAŞ, KOÇAŞ, ER, LİDER, DOĞANAY, CEVİZLİ, H.AHMET YESEVİ, OSMANLI, SÜMBÜL, KUTAY, ŞAHAN, BADEMLİ, YAVUZ, ERASLAN, SEVAL, SELEK, ÖZER, TAÇ, IŞILAK, DEMİRLİ KÖPRÜ, KALDIRIM, GAZOĞLU, ACARBAŞ, BEŞİK, KAYA, BAŞARAN, KINIK, ÖĞÜN, İNCİRLİK, OĞUL, ONUR, SÜTÇÜLER, ŞAFAK, LEVENT TOPTAŞ, ÇAVUŞ, ASLAN, ÇETİN, EĞREK, GEZGEN, GÜMÜŞDAĞ, HALICI, İNEVİ, ADALI, KURŞUNLU CAMİ, ŞAHİN, EKİNCİLER, YİĞİTER, ATATÜRK, DESTAN, KESKİN, KİRAZ, MEHTAP, EVREN, ÖZTÜRKLER, ŞİRİN, KIYI, OLCAY, ESEN, ATAÇ, YILMAZLAR, ALBAY, ALICI, NURCAN, GÖÇMENLER, AHMET ŞİMŞEK, GÜNGÖR, GÜRBÜZ, HOŞ, KARAHAN, KİLLİK, MEZARLIK, KARTAL, YEMEN, TESTİCİLER, YİĞİT, ZAMBAK, AKTAŞ, ÇÖMLEKÇİLER, AVŞAR, KORE, DEMET, GÜÇLÜ, GÜLER, GÜNDOĞAN, ALIÇ, GÜRPINAR, HÜSEYİNCİK, İLGİLİ, KARADERE, ZORLU, ÖKSÜZ HASAN, ÖZLÜ, ŞEHİR, SÖZEN, ÇIKMAZ, OLTU, TÜRBE, TATAR, SÜEDA, GÜLYÜZÜ, BALABAN, ARMAN, BÜLBÜL, ECZANE, GÜZELOĞLU, İBN-İ SİNA, HAMAM, LALE, BAYINDIR, NAR, PARK, SAĞLIK, DOĞAN, ŞİMŞEK, TAYANÇ, TUNCELİ, YALMAN, YAZGAN, YİĞİTLER, ZÜBEYDE HANIM, BAĞLAR, PARKİÇİ, KOZAN, SELÇUKLU, ECEM, ŞENOL, NAMIK KEMAL, KIZILIRMAK, SÜLEYMANİYE, TAŞER, ILERI, BİLGEHAN, KARDELEN, AKDOĞAN, KAMELYA, ŞEHİT VOLKAN ALICI, EGE, HAFIZ, AYANLAR YAYLASI, SEZGİNER, APAYDIN, ARAPOĞLU, AYNALI, CANDAN, KUBİLAY, AYNUR, ELBEK, TURHAN, GONCA, KAYI, 29 EKİM, AK, KÖŞKER, BALTACI, TANDOĞAN, SERHAT, BARBOROS, TURGUT REİS, İLKİN, BEŞYÜZ EVLER, H.AHMET YESEVİ-, BAYDAR, GÖKDUMAN, KAYACIK TUZ İŞL.-, HELİN, DİNDAR, BAKİ ÜNLÜ, CENGİZHAN, EBRU, ADNAN MENDERES, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, AHİ EVRAN 1, SELÇUKLULAR, MİLLET, MEVLANA 1, DEPO, YASEMİN, TURGUT ÖZAL, ELEY, HIRABAŞOĞLU, BAHARİYE, BÜLENT ECEVİT, KOÇHİSAR, GÜNEŞ_2, BENGİSU, SARITAŞ, KARADENİZ, CUMHURİYET (YENİ), YAYLA, SADIKLI, HACIBEKTAŞLI, ACIKUYU, CINGIL, 1_1, VALİ SELİM CEBİROĞLU, KIRLANGIÇ, PELİKAN, 1.-, HAMZALI, AKSOY, LODOS, DÖNGE, KADINCIK, ALİUŞAĞI, MARMARA, YEŞİLYURT, BAĞOBASI, PARLASAN, SEYMENLİ, MELTEM, KAZIM KARABEKİR, ASMALI, VALİ İSA PARLAK, OSMAN GAZİ, YAVUZ SULTAN SELİM, DEDE KORKUT, NECİP FAZIL, YUNUS EMRE, YILDIRIM BEYAZIT, DOĞAN CANSIZLAR, VALİ HÜSEYİN ATAK, HAYDARLI, NEMRUT, ÇELİK, KAAN, PELİTLER, KOZA, YUNAK, ANADOLU, BÜYÜKKIŞLA, 1, DELİLLER, ÇAVUŞKÖY KÜME, YALNIZPINAR, KARAMOLLAUŞAĞI., 19 MAYIS, YEŞİLOVA
Bakım Çalışması
13.12.2022 10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1747, DEĞİRMENDERE, SELİM, 1751, 1749, 1063, 1744
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
15.12.2022 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHİ MESUD, ÇAĞDAŞ, 74., UĞUR., OĞUZ YILMAZ, MUAMMER AKSOY, RIHTIM, EVRİM., PENÇELİ, VATAN, 91
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 330, 346, 252, 288, 334, 331, SEYRİCE MEVKİ
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYOBASI, AKÇEBAŞI, OĞUZELİ, YAVUZ KANAT
Bakım Çalışması
13.12.2022 12:45 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYOBASI
Bakım Çalışması
14.12.2022 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYOBASI
Bakım Çalışması
14.12.2022 12:45 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYOBASI
Bakım Çalışması
13.12.2022 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 117., 116., 120, ÇORUM, 121, 124, 123_1, ZAFER İÇYER, 122, 131_1, 125, 126_2, 127_1, 128_1, 129, 130_1, 139_1, 126/1, 1759, ÇİMŞİT.
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 14.12.2022 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1748., 1747, SELİM, DEĞİRMENDERE, 1751, KAMELYA, 1747/2, 1749, 1753, 1744, KERMES, 1116, ŞEHİT KADİR ÖZBEK, 1070, NİLÜFER, 1778, 1063, 1748
Bakım Çalışması
15.12.2022 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1313, 1312, 1319 SERHAT YAPI KOOPERATİFİ, 1314, 1305, 1308, 1315, 1311, 1128, 1312/1, 1309, MİMAR BAŞAK CENGİZ, 1317
Bakım Çalışması
14.12.2022 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLDERELİ, İVEDİK, MİRALAY NAZIM BEY, ÇINAR, ÖZEN, CİVAN, GİRİŞ, RAGIP TÜZÜN, ÜÇEV
Bakım Çalışması
13.12.2022 13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAKACIK
Bakım Çalışması
14.12.2022 12:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SUSUZ MAHALLESİ, ÇALDIRAN, DEMPA
Bakım Çalışması
13.12.2022 10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1747, DEĞİRMENDERE, SELİM, 1751, 1749, 1063, 1744
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12 Ara 2022 - 22:45 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.