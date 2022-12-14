Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 15 Aralık 2022 Perşembe Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...
Ankara 15 Aralık 2022 Perşembe Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Elektrik kesintilerinin altında güne başlayan Ankara’daki vatandaşlar, 15 Aralık 2022 Perşembe günü Ankara’da yaşanacak olan elektrik kesintilerinin ne zaman son bulacağını merak ediyor. Peki, 15 Aralık 2022 Perşembe Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 15 Aralık 2022 Perşembe Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…
15 Aralık 2022 Perşembe Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi!
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
15.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 438, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 434, ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, 400, 430, 422, 436, 348, 435, 428, 429, 418, 420, 416, 419, 415, 401, 431, 423
Bakım Çalışması
15.12.2022 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAPÜRÇEK, 1699/1, ŞEHİT HARUN AYDIN, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 424, 416, 425/1, 423, 430, 425, 427
Bakım Çalışması
15.12.2022 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, 442, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 401, 440, 444, 437, 438, 441, ŞEHİT EYÜP ÖKSÜZ, 505, 433, 430, 503, 443, 447, 450, 448, 449, 435, KARAPÜRÇEK
Bakım Çalışması
15.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACI BAYRAM, GAZETECİ KEMAL AŞIK, GÜZELKIZ, KALFA, KAYALIK, MEYDANÖNÜ, UÇ, YALÇINKAYA, BÖCEK, YENİ HAYAT, ALPULLU, BAŞKAYA, 3., BABACAN, BULGURLU, DERNEK, DOLU, YÖNÜ, BABADAĞI, ALTINTAŞ, TAŞEVLER, FATİH MAHALLESİ, SIĞINAKLAR
Bakım Çalışması
15.12.2022 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 236, HACI BAYRAM, 757
Bakım Çalışması
15.12.2022 10:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, HOCAOĞLU, ÇATTEPE, KAVAK, HACIALİ, KEPEZ, KARŞI, AĞACIKLI, YUKARI SEKİ, KADI, KILAVUZ, ÜZÜKTAŞ, AYŞEOĞLU, AŞAĞI KÜREÇAYI, SÖKÜ, ÇİĞDEMLİ, AKÇASU MERKEZ, KIZILCIELMA, GÖYNÜK, KARAOLUK, ALIÇÇIK, KARABÜK, YALAK DERESİ, AYVACA, DERE, DİKMEN, CURALI, KAPANB, KARAMAHMUT YAYLASI, ERİKYATSI, KARABURUN, TEPE, DANGALAK, YENİKÖY, İKİPINAR, DAVUTPAŞA, KARAKOÇ, AŞAĞI AKCASU, YUKARI KÜREÇAYI, YUKARI ÇUKURSÖKÜ, ŞABAN, KUZSÖKÜ MADALLAR, BÜRNÜK, AŞAĞI ÇUKURSÖKÜ, COZOĞLU, BAYAM MERKEZ, YILANLI, TEPEKÖY, ALIÇ, SEKECEK, TEPECİK, ABAZAOĞLU, DERENCİK, GERENCE, PURTUL, ATEŞ, SARICALI, SERDAROĞLU, SARPUN, TOP, KUZSÖKÜ, BAYAMCA, 2026, DELİİMAM, SEPETÇİ, SUSUZ, KABAŞ, ÇOTUK, UNCUOĞLU, BULAK, KÖYÜN KENDİSİ, GARİPOĞLU, SALİHOĞLU, ÇALTICAK, KORUCAK, KARAPINAR, SARISÖKÜ, DOLAYDERE, ÇAT DERESİ, SEYİTLER, SÖYLEMEZ, ORTAKÖY, HACIALİOĞLU, KARAALİ, ÇAKIRÇAY, KOÇCUAZ, KIZILCAÖREN, YUKARI BOYALI, AKDÜZEN, DAMLACA, SÜLE, ZEYBEKOĞLU, KUYCAK, HAYATÖNÜ, YAZLIK, YALAK, KAVAKALTI, AŞAĞI BOYALI, DONAŞALAR, DELMECE, DUŞLUK, YENİ, HIDIRLI, BEŞİR, YEMİŞENLİOĞLU, BOSTANCI, SOYUK, TEKKE, SİPAHİ
Bakım Çalışması
16.12.2022 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, 442, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 401, 440, 444, 437, 438, 441, ŞEHİT EYÜP ÖKSÜZ, 505, 433, 430, 503, 443, 447, 450, 448, 449, 435, KARAPÜRÇEK
Bakım Çalışması
17.12.2022 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, 442, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 401, 440, 444, 437, 438, 441, ŞEHİT EYÜP ÖKSÜZ, 505, 433, 430, 503, 443, 447, 450, 448, 449, 435, KARAPÜRÇEK
Bakım Çalışması
17.12.2022 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1637, 1640, KARACAÖRENMAH, 1638, KARLI, 1639
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 11 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
15.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİKMEN, MİMAR, ATAYOLU, SİNAN, 753
Bakım Çalışması
15.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALACAATLI MAHALLESİ, 4827, 3346/1, 3346/2, 3346, 3336, 4820
Bakım Çalışması
16.12.2022 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ENİS BEHİÇ KORYÜREK, KOMŞU, KULOĞLU, KUŞKONDU, ANDREY KARLOV
Bakım Çalışması
16.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1957, 1947, 1943, 1958, 1956, 1955, 1950, DOĞAN TAŞDELEN, 1946, 1948, 1949, 1951, 1952
Bakım Çalışması
16.12.2022 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GENÇLİK, SÜLEYMANBEY, ŞEHİT GÖNENÇ, ŞEHİT ERDÖNMEZ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, İLK
Bakım Çalışması
16.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT MAHİR TURAN, GÜZELYALI, HOŞDERE, REŞAT NURİ, ŞAİR NEFİ
Bakım Çalışması
16.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HOŞDERE, REŞAT NURİ, ŞEHİT MAHİR TURAN
Bakım Çalışması
17.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TIP FAKÜLTESİ
Bakım Çalışması
17.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, BAŞÇAVUŞ, ETHEM KÖSLÜ, KUYUCAK, KİRAZLI, SERPMELER, ÜZÜMCÜ, KAYIK
Bakım Çalışması
17.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEHMET RİFAT BÖREKÇİ, 3219, 3244, 3211
Bakım Çalışması
17.12.2022 10:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 480, 285, ŞEHİT SADIK ERİŞEN, DOĞUKENT, 484, 485, 476, 448, 482, 481
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
15.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 187, 201, 198
Bakım Çalışması
15.12.2022 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 187, 201, 198
Bakım Çalışması
16.12.2022 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZİRVE, 996
Bakım Çalışması
16.12.2022 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1034, BELPINARI, 1035, 1083, 1085
Bakım Çalışması
17.12.2022 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1682, SÜVARİ, KELOĞLAN, ŞEHİT ABDULLAH ŞENER, 1690, 1544, 1683, KAZIM KARABEKİR, 2034, 2032, 1700, İSTASYON, 2033, 2027, 2031, 1698, 1691, 2025, 2023, 2024, 2026, 2028, 2029, 2039, 2040, 2047, ŞEHİT MEHMET ALİ ASLAN, HUZUR DUDAYEV
Bakım Çalışması
17.12.2022 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1134, 1123, 1122, 1128, 1143, 1035, 1135
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
15.12.2022 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GARİPÇE, LEBLEBİCİ, 1.YELLİ, GÖKMEN, AŞAĞI, KARACAÖREN, 2.KAVAKÖZÜ, KAYI, 1.ADALIKUZU, 1.KAVAKÖZÜ, 2.ADALIKUZU
Bakım Çalışması
15.12.2022 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEYİTLER
ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde planlanan 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
15.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORTAKÖY, 19 MAYIS, SAMSUN DEVLET YOLU, 2362
Bakım Çalışması
15.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2190, YUNUS EMRE., 2167, 2194, 2198, KARACADERE, 2104, KIŞLADERE, 2191, 2151, ARDIÇÖZÜ, 2189, 2168, KAZIM KARABEKİR, 2214, 2166, 2201, 2192, 2204, 2199, 2205, 2150, 2141, 2102, 100. YIL, ORTAKÖY, YILDIRIM BEYAZIT, 2163, 2197, 2196, 2143, 2213, 2159, 2195, 2188, 2162, 2144, 2131, 2186, 2134, 2142, KUTLUDÜĞÜN-, YUNUS EMRE, 2169, 2160
Bakım Çalışması
16.12.2022 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞIH, MERKEZ, KAYMAKAM ABDULKADİR YAZICI, ODAYANI, ÇORAK, KÖYÜN KENDİSİ, İMAMOĞLU, YUNUSKÖY, YÖRECİK, SOFTA, SÖMÖZ, FADARA, POSTA, HACI, ÇAKICI, MERKEZ_2, EYRİK, İSTİHKAM, KARŞI, ÇAYIR, YUKARI, SELAM, KARAFAL, HIZARYANI, ERCEKOZ, ODAYANI 2. ÇIKMAZ, İSTİKLAL, TÜRBE, AŞAĞI, EVRENYE, YUKARIDAĞ
Bakım Çalışması
16.12.2022 14:10 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 600, İLKAY YİĞİT, 294, 296/3, TIP FAKÜLTESİ
Bakım Çalışması
17.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TIP FAKÜLTESİ
Bakım Çalışması
17.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2190, YUNUS EMRE., 2167, 2194, 2198, KARACADERE, 2104, KIŞLADERE, 2191, 2151, ARDIÇÖZÜ, 2189, 2168, KAZIM KARABEKİR, 2214, 2166, 2201, 2192, 2204, 2199, 2205, 2150, 2141, 2102, 100. YIL, ORTAKÖY, YILDIRIM BEYAZIT, 2163, 2197, 2196, 2143, 2213, 2159, 2195, 2188, 2162, 2144, 2131, 2186, 2134, 2142, KUTLUDÜĞÜN-, YUNUS EMRE, 2169, 2160
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
15.12.2022 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHİ MESUD, ÇAĞDAŞ, 74., UĞUR., OĞUZ YILMAZ, MUAMMER AKSOY, RIHTIM, EVRİM., PENÇELİ, VATAN, 91
Bakım Çalışması
16.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞİFA, MESNEVİ.., YAVUZ SELİM
Bakım Çalışması
16.12.2022 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KORKMAZ., GÜL, ŞEHİT MEHMET GÜVEN, ÇAYELİ, EBRU., KISMET., ORHAN GAZİ, PAPATYA, YAVUZ, LEYLAK., EŞREF BİTLİS, İHLAS, PINAR, ŞEHİT MEHMET AKKAYA, SERAP, ARUN, LEYLAK
Bakım Çalışması
16.12.2022 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAŞAR KEMAL, MACUN, YAZ, 105_1, KATMERLİ, OPERATÖR, ÖZAY, ŞEHİT MEHMET ALİ KORKMAZ, KUYUMCU, ORALI, ORKUN, ORMANCI, ÖLÇÜ, PASTEL, SARIKAYA_1
Bakım Çalışması
16.12.2022 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MÜLK, İNCİRLİK, 677, İLYAKUT, AKÇAÖREN, BUCUK MEVKI, ESKİ BUCUK BAHÇELER-, MELİH GÖKÇEK, ORTABEREKET, YENİKAYI, 71.., 1
Bakım Çalışması
16.12.2022 11:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANAYURT., SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ
Bakım Çalışması
17.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1629, ŞİRİNEVLER, 2443, SARAYCIK, 2435
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
15.12.2022 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1313, 1312, 1319 SERHAT YAPI KOOPERATİFİ, 1314, 1305, 1308, 1315, 1311, 1128, 1312/1, 1309, MİMAR BAŞAK CENGİZ, 1317
Bakım Çalışması
16.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak LEVENT, TUFAN, AYDIN, CENGİZ, SUADİYE, ÇARŞI, OĞUZLAR, OMURTAK, İVEDİK, RAGIP TÜZÜN
Bakım Çalışması
16.12.2022 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SERHAT
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14 Ara 2022 - 23:57 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.