ASKİ Ankara Su Kesintileri:13 Aralık 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 13 Aralık 2022 Salı Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya uyanan Ankaralılar, bugün şebeke arızaları nedeniyle su kesintileri ile karşılaşacağa benziyor. Öte yandan ASKİ, konuyla ilgili detaylı bir duyuru metni yayınlamış bulunuyor. Peki, ASKİ 13 Aralık 2022 Salı Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 13 Aralık 2022 Salı Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri...

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 13.12.2022 08:00:00

Tamir Tarihi: 13.12.2022 17:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Dikilitaş ve Boyalık Mahallelerinin su depolarinda yapilacak bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle 13/12/2022 saat 08:00 ile 17:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Dikilitaş ve Boyalık Mahalleleri