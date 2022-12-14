- 14 Ara 2022 - 22:21 G: 14 Ara 2022 - 22:23

ASKİ Ankara Su Kesintileri:15 Aralık 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 14 Aralık 2022 Çarşamba su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 15 Aralık 2022 Perşembe Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya uyanan Ankaralılar, bugün şebeke arızaları nedeniyle su kesintileri ile karşılaşacağa benziyor. Öte yandan ASKİ, konuyla ilgili detaylı bir duyuru metni yayınlamış bulunuyor. Peki, ASKİ 15 Aralık 2022 Perşembe Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 15 Aralık 2022 Perşembe Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri...

14 Ara 2022 - 22:21 - Yaşam

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