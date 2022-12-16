- 16 Ara 2022 - 10:21

ASKİ Ankara Su Kesintileri:16 Aralık 2022 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 16 Aralık 2022 Cuma su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 16 Aralık 2022 Cuma Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya uyanan Ankaralılar, bugün şebeke arızaları nedeniyle su kesintileri ile karşılaşacağa benziyor. Öte yandan ASKİ, konuyla ilgili detaylı bir duyuru metni yayınlamış bulunuyor. Peki, ASKİ 16 Aralık 2022 Cuma Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 16 Aralık 2022 Cuma Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri...

16 Ara 2022 - 10:21 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ASKİ Ankara Su Kesintileri:16 Aralık 2022 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri:16 Aralık 2022 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Altın Fiyatlarında El Kol Titreten Yükseliş! 16 Aralık Gram, Çeyrek, Yarım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatlarında El Kol Titreten Yükseliş! 16 Aralık Gram, Çeyrek, Yarım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı Survivor 2023 İçin Düğmeye Bastı! Öyle Bir İsimle Anlaştı K… Turbo Turabi, Adem Kılıççı ve Avatar Atakan Bile Bir Hiç! mask
Acun Ilıcalı Survivor 2023 İçin Düğmeye Bastı! Öyle Bir İsimle Anlaştı K… Turbo Turabi, Adem Kılıççı ve Avatar Atakan Bile Bir Hiç!
Kubilay Aka ve Mert Ramazan Demir Çok Fena Kavga Etti! İşin İçinde Afra Saraçoğlu'nda Var! Yalı Çapkını Fena... mask
Kubilay Aka ve Mert Ramazan Demir Çok Fena Kavga Etti! İşin İçinde Afra Saraçoğlu'nda Var! Yalı Çapkını Fena...
Masterchef Danilo Zanna’nın Eski Eşi Cayır Cayır Yaktı! “Şefim Pişman Oldun Mu Şimdi?” Boşanma Sonrasında Bambaşka Birisi Oldu… mask
Masterchef Danilo Zanna’nın Eski Eşi Cayır Cayır Yaktı! “Şefim Pişman Oldun Mu Şimdi?” Boşanma Sonrasında Bambaşka Birisi Oldu…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yürekleri Hoplattı! Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü; Alişan Sessiz Kalamadı! “Eridi!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yürekleri Hoplattı! Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü; Alişan Sessiz Kalamadı! “Eridi!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL