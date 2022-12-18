ASKİ Ankara Su Kesintileri:18 Aralık 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 18 Aralık 2022 Pazar Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya uyanan Ankaralılar, bugün şebeke arızaları nedeniyle su kesintileri ile karşılaşacağa benziyor. Öte yandan ASKİ, konuyla ilgili detaylı bir duyuru metni yayınlamış bulunuyor. Peki, ASKİ 18 Aralık 2022 Pazar Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 18 Aralık 2022 Pazar Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri...

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 17.12.2022 15:30:00

Tamir Tarihi: 18.12.2022 01:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 2168. SOKAK İÇERİSİNDE BULUNAN Ø150MM ÇAPINDAKİ DUCTİL İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDAKİ ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 2168.SOKAK VE CİVARI



BALA

Arıza Tarihi: 16.12.2022 13:00:00

Tamir Tarihi: 17.12.2022 08:00:00

Detay: Kesikköprü D5 ham su deposunda yapılacak olan bakım onarım ve temizlik çalışmasından dolayı su kesintisisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Çiğdemli mah Afşar mah Yaylalıözü mah Hanburun mah Yeniyapançarsak mah Karahamzalı mah Yeniyapanşehli mah Sırapınar mah Üçem mah Büyükboyalık mah Küçükboyalık mah Küçükboyalık mah



BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 17.12.2022 14:30:00

Tamir Tarihi: 17.12.2022 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ

Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ ELİF SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE BAŞAĞAÇ MAHELLESİNİN BİR KISMINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

18 Aralık 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek?

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