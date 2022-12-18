- 18 Ara 2022 - 01:28

ASKİ Ankara Su Kesintileri:18 Aralık 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 18 Aralık 2022 Pazar su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

18 Aralık 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek?

Ankara 18 Aralık 2022 Pazar Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya uyanan Ankaralılar, bugün şebeke arızaları nedeniyle su kesintileri ile karşılaşacağa benziyor. Öte yandan ASKİ, konuyla ilgili detaylı bir duyuru metni yayınlamış bulunuyor. Peki, ASKİ 18 Aralık 2022 Pazar Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 18 Aralık 2022 Pazar Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri...

YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 17.12.2022 15:30:00
Tamir Tarihi: 18.12.2022 01:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 2168. SOKAK İÇERİSİNDE BULUNAN Ø150MM ÇAPINDAKİ DUCTİL İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDAKİ ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 2168.SOKAK VE CİVARI


BALA
Arıza Tarihi: 16.12.2022 13:00:00
Tamir Tarihi: 17.12.2022 08:00:00
Detay: Kesikköprü D5 ham su deposunda yapılacak olan bakım onarım ve temizlik çalışmasından dolayı su kesintisisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Çiğdemli mah Afşar mah Yaylalıözü mah Hanburun mah Yeniyapançarsak mah Karahamzalı mah Yeniyapanşehli mah Sırapınar mah Üçem mah Büyükboyalık mah Küçükboyalık mah Küçükboyalık mah


BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 17.12.2022 14:30:00
Tamir Tarihi: 17.12.2022 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ
Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ ELİF SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE BAŞAĞAÇ MAHELLESİNİN BİR KISMINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

18 Aralık 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek?

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

# 13 aralık 2022 aski haberleri, ankarada su kesintisi olacak mı, ankara haberleri aski, Ankara Son Dakika, Ankara Son Dakika Haberleri, Aski su kesintisi, ankarada bugün sular kesilecek mi, Aski su kesintisi Çankaya, Keçiören Aski su kesintisi, Aski su kesintisi gölbaşı, son dakika su kesintisi, ankarada sular ne zaman gelecek, aski web sitesi, aski haberleri, Aski su kesintisi pursaklar, 13 aralık 2022 ankara su kesintisi, ankara su kesintisi, sincan Aski su kesintisi, Eryaman Aski su kesintisi, mamak Aski su kesintisi, Yenimahalle Aski su kesintisi, aski son dakika, 14 Aralık 2022 Çarşamba su kesintisi, 15 aralık ankara su kesintisi, 15 aralık 2022 aski hberleri, ASKİ Ankara Su Kesintileri:16 Aralık 2022 Cuma, ASKİ Ankara Su Kesintileri:17 Aralık 2022 Cumartesi, 18 Aralık 2022 Pazar Ankara su kesintisi

18 Ara 2022 - 01:28 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ASKİ Ankara Su Kesintileri:18 Aralık 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri:18 Aralık 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 18 Aralık 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 18 Aralık 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
18 Aralık 2022 TV Yayın Akışı Belli Oldu! 18 Aralık 2022 Pazar Akşamı Hangi Dizi ve Filmler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TV8… mask
18 Aralık 2022 TV Yayın Akışı Belli Oldu! 18 Aralık 2022 Pazar Akşamı Hangi Dizi ve Filmler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TV8…
18 Aralık Akaryakıt Fiyatlarına Titreten Zam! LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları Uçuşa Geçti! Kontak Kapatma Devri Başladı… mask
18 Aralık Akaryakıt Fiyatlarına Titreten Zam! LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları Uçuşa Geçti! Kontak Kapatma Devri Başladı…
Mutlu ve Uzun İlişki İsteyen Erkek Burçlar Belli Oldu! Tek Niyeti Sonunda Evlenmek! İşte Flört Mlört Bilmeyen O Burçlar… mask
Mutlu ve Uzun İlişki İsteyen Erkek Burçlar Belli Oldu! Tek Niyeti Sonunda Evlenmek! İşte Flört Mlört Bilmeyen O Burçlar…
50’lik İki Kız Annesi Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… İncecik Beli, Fit Vücudu... “Bu da Kalp Be!” mask
50’lik İki Kız Annesi Defne Samyeli Sütyeniyle Kriz Çıkardı! Aynanın Karşısında Öyle Pozlar Verdi Ki… İncecik Beli, Fit Vücudu... “Bu da Kalp Be!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL