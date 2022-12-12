- 12 Ara 2022 - 22:11 G: 12 Ara 2022 - 22:24

Hamile Aslı Enver Sırt Dekolteli Pozlarıyla Olay Oldu! Taze Gelin 28 Gün Önce Berkin Gökbudak İle Evlenmişti! Yine Yürek Hoplattı!

Son zamanların sürpriz evlilik ve hamile olmasıyla en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aslı Enver’in sırt dekolteli pozları yürekleri hop hop hoplattı! Karnı burnunda hallerini unutturan Aslı Enver, görenlerin nefeslerinin kesilmesine neden oldu. Hayranlarından yüzlerce beğeni ve yorumlar alan güzeller güzeli oyuncu, hayranlarından tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Aslı Enver, uzun süren sessizliğinden sonra ani kararla aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak’ta bulmuştu. Kısa bir süre önce  Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın hamilelik nedeniyle aniden evlenmesi ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Apar topar evliliklerinin ardından ikilinin bebek beklediğine dair iddialar gündeme gelmişti. Aslı Enver’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu sırt dekolteli pozlar nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

12 Ara 2022 - 22:11 - Magazin

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Hamile Aslı Enver Sırt Dekolteli Pozlarıyla Olay Oldu! Taze Gelin 28 Gün Önce Berkin Gökbudak İle Evlenmişti! Yine Yürek Hoplattı! mask
Hamile Aslı Enver Sırt Dekolteli Pozlarıyla Olay Oldu! Taze Gelin 28 Gün Önce Berkin Gökbudak İle Evlenmişti! Yine Yürek Hoplattı!
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