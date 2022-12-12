Tüp Fiyatlarına Zam Haberi! Yeniden Değişti! Aygaz, İpragaz, Milangaz, Milangaz Tüp Fiyatları Ne Kadar Oldu? 13 Aralık 2022 Ankara Tüp Fiyatları Açıklandı!
Son zamanlarda zam şampiyonu ürünler arasında yer almaya başlamış olan mutfak tüpleri, zam üzerine zam almaya başladı. Her ay fiyatları değişen mutfak tüplerine yeni yıl öncesi bir zammın daha yolda olduğu öğrenildi. Öte yandan bu haber üzerine vatandaşlar, güncel tüp fiyatlarını merak etmeye başladı. İşte Tüp fiyatları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Son zamanlarda zam şampiyonu ürünler arasında yer almaya başlamış olan mutfak tüpleri, zam üzerine zam almaya başladı. Her ay fiyatları değişen mutfak tüplerine yeni yıl öncesi fiyatları yeniden güncellendi. Zam haberleri üzerine vatandaşlar, güncel tüp fiyatlarını merak etmeye başladı. Peki, güncel mutfak tüpü fiyatları ne kadar, kaç TL? Aygaz, İpragaz, Milangaz tüp fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Aralık 2022 Ankara tüp fiyatları…
12 Ara 2022 - 22:23 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.