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12 Ara 2022 - 22:23

Tüp Fiyatlarına Zam Haberi! Yeniden Değişti! Aygaz, İpragaz, Milangaz, Milangaz Tüp Fiyatları Ne Kadar Oldu? 13 Aralık 2022 Ankara Tüp Fiyatları Açıklandı!

Son zamanlarda zam şampiyonu ürünler arasında yer almaya başlamış olan mutfak tüpleri, zam üzerine zam almaya başladı. Her ay fiyatları değişen mutfak tüplerine yeni yıl öncesi bir zammın daha yolda olduğu öğrenildi. Öte yandan bu haber üzerine vatandaşlar, güncel tüp fiyatlarını merak etmeye başladı. İşte Tüp fiyatları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...