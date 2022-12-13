- 13 Ara 2022 - 09:53 G: 13 Ara 2022 - 09:55

Altın Fiyatlarında Yön Yukarıya Çevrildi! Bu Yükseliş Hayra Alamet Değil, 2023 Yılında 8,9 Şiddetinde Deprem Çıkabilir! Neler Oluyor?

Vatandaşın güvenli liman olarak bildiği altında fiyatlar yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Bu kadar yükselişin hayra alamet olmadığı düşünülürken 2023 yılında da altın fiyatlarında deprem etkisi yaratılacağı düşünülüyor. Peki, neler oluyor?

Son zamanlarda vatandaşın kafası gibi karışık olan döviz kuru bir yükselip bir alçalıyordu. Görenler ne düşüneceklerini dahi bilmezlerken şimdiyse tabloya bakanlar gözlerine inanamıyor. Günden güne değişim bir yana dursun gün içinde bile sürekli değişen tabloyu aklında tutmak isteyen vatandaşlar zorlanırken meraklı gözlerle takiplerde sürüyor. Peki, ilgili tarihte sabah saatlerinde kurdaki fiyat hangi şekildeydi?

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13 Ara 2022 - 09:53 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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