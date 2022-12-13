Altın Fiyatlarında Yön Yukarıya Çevrildi! Bu Yükseliş Hayra Alamet Değil, 2023 Yılında 8,9 Şiddetinde Deprem Çıkabilir! Neler Oluyor?
Vatandaşın güvenli liman olarak bildiği altında fiyatlar yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Bu kadar yükselişin hayra alamet olmadığı düşünülürken 2023 yılında da altın fiyatlarında deprem etkisi yaratılacağı düşünülüyor. Peki, neler oluyor?
Son zamanlarda vatandaşın kafası gibi karışık olan döviz kuru bir yükselip bir alçalıyordu. Görenler ne düşüneceklerini dahi bilmezlerken şimdiyse tabloya bakanlar gözlerine inanamıyor. Günden güne değişim bir yana dursun gün içinde bile sürekli değişen tabloyu aklında tutmak isteyen vatandaşlar zorlanırken meraklı gözlerle takiplerde sürüyor. Peki, ilgili tarihte sabah saatlerinde kurdaki fiyat hangi şekildeydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.