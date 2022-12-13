Kestane Pişireceklerin Dikkatine! Bu Yöntemle Kabuk Derdi Kalmayacak; İçi Lokum Gibi Pişecek… Bir Kez Deneyen Bu İşi Ticarete Döküyor!
Kış aylarının geldiği bu günlerde sıcacık kestaneler soframızdan eksik olsun istemeyiz. Bir bardak çayla muhteşem bir tat bırakan kestane bazen istediğimiz gibi pişmeyebiliyor. Dışardan satın aldığımızda içi lokum gibi yumuşacık olan kestaneler, evde pişirdiğimizde istediğimiz kıvamı bizlere vermiyor olabilir. Bizlerde Haberler Ankara olarak kestane sevenlerine bu işin püf noktasını anlatmak istedik. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sobada pişen kestanenin tadına denilecek tek bir kelime yok ama artık birçoğumuzun evinde soba bile yok. Soba kullanımın azalmasıyla birlikte kestanenin pişirilmesi için alternatif yollar üretilmeye başlandı. Bunlardan bir tanesi kuşkusuz fırında pişirme yöntemi olarak karşımıza çıkıyor ama istediğimiz lezzeti ve kıvamı yakalayamıyoruz. Peki, lokum kıvamındaki kestane için ne yapılmalı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.