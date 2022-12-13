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13 Ara 2022 - 10:49

Kestane Pişireceklerin Dikkatine! Bu Yöntemle Kabuk Derdi Kalmayacak; İçi Lokum Gibi Pişecek… Bir Kez Deneyen Bu İşi Ticarete Döküyor!

Kış aylarının geldiği bu günlerde sıcacık kestaneler soframızdan eksik olsun istemeyiz. Bir bardak çayla muhteşem bir tat bırakan kestane bazen istediğimiz gibi pişmeyebiliyor. Dışardan satın aldığımızda içi lokum gibi yumuşacık olan kestaneler, evde pişirdiğimizde istediğimiz kıvamı bizlere vermiyor olabilir. Bizlerde Haberler Ankara olarak kestane sevenlerine bu işin püf noktasını anlatmak istedik. İşte merak edilen tüm detaylar…