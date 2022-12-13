Karnı Burnunda Aslı Enver’den Kalçasına Kadar Dekolteli Poz! İç Çamaşır Giymeden Öyle Kareler Verdi Ki… “Kocan Görmeden Sil!”

Disney Plus’ta yayınlaması beklenen Benim Adım Farah dizisi için anlaşmaları yaptığı bilinen Aslı Enver, hamile olduğundan dolayı ekranlara veda etmek zorunda kalmıştı. Başarılı oyuncunun yerine ise Demet Özdemir’e teklif götürülmüştü. Hikayeyi çok beğenen Demet Özdemir, Aslı Enver’in yerine gelecekti. Aslı Enver ise doğumdan sonra kendisini ne zaman hazır hissederse o zaman ekranlara dönecekti. Peki, güzel oyuncu nasıl kareler paylaştı?

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