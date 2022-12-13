Karnı Burnunda Aslı Enver’den Kalçasına Kadar Dekolteli Poz! İç Çamaşır Giymeden Öyle Kareler Verdi Ki… “Kocan Görmeden Sil!”
Geçtiğimiz ay sessiz sedasız evlendiğini duyuran Aslı Enver’den dekolteye doyulacak pozlar geldi. Kalçasına kadar açılan dekolteli bir kıyafet giyen Aslı Enver’in iç çamaşırı giymediği görülünce nefesler kesildi. Bir bakanı bir daha baktıran güzel isme hayranları ise mest oldu. Birçok kişi bu karelerden sonra “Kocan görmeden sil” yorumlarında bulundu! İşte merak edilenler…
Disney Plus’ta yayınlaması beklenen Benim Adım Farah dizisi için anlaşmaları yaptığı bilinen Aslı Enver, hamile olduğundan dolayı ekranlara veda etmek zorunda kalmıştı. Başarılı oyuncunun yerine ise Demet Özdemir’e teklif götürülmüştü. Hikayeyi çok beğenen Demet Özdemir, Aslı Enver’in yerine gelecekti. Aslı Enver ise doğumdan sonra kendisini ne zaman hazır hissederse o zaman ekranlara dönecekti. Peki, güzel oyuncu nasıl kareler paylaştı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.