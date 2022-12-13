Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Yaren Dağ Kimdir, Nerelidir? Yaren Dağ’ın Mesleğini Duyanlar Şok Oldu! Yaren Dağ Nerelidir, Instagram Hesabı Ne?
Bir dönemin furyası olan evlilik programı Kısmetse Olur, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yeniden seyirci karşısına çıkmaya başladı. Dün itibariyle seyircisiyle buluşmaya başlamış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına katılan isimler de netlik kazandı. O isimlerden biri olan Yaren Dağ ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bir dönemin furyası olan evlilik programı Kısmetse Olur, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yeniden seyirci karşısına çıkmaya başladı. Dün itibariyle seyircisiyle buluşmaya başlamış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına katılan isimler de netlik kazandı. O isimlerden biri olan Yaren Dağ, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı izleyicilerinin radarına çoktan girdi! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Yaren Dağ kimdir, nerelidir? Yaren Dağ nerelidir, Instagram hesabı ne? Yaren Dağ mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
13 Ara 2022 - 11:05 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.