Kısmetse Olur’un Simge Nur’u Dekoltede Sınır Tanımıyor! Minicik Eteğiyle Yürekleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! “Of Yanıyorsun Be!”
Tam tamına 5 yıl sonra ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur’da bulunan gelin adaylarından biri olan Simge Nur Erkoç’un sosyal medya kareleri nefes kesti. Dekoltede sınır tanımayan Simge Nur Erkoç, minicik eteğinin altından görünün muhteşem fiziğiyle yürekleri hop indirdi hop kaldırdı! İşte hayranlarının “Of yanıyorsun be” dediği o kareler…
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni yarışmacılarından biri olan Simge Nur Erkoç, hal ve hareketleriyle milyonların dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Şimdiden çok canlar yakacağı görülen Simge Nur Erkoç’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarsa nefesleri kökten kesti. Bir bakanı bir daha baktıran Simge Nur Erkoç, gündem yarattı. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.