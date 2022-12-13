Kısmetse Olur’un Simge Nur’u Dekoltede Sınır Tanımıyor! Minicik Eteğiyle Yürekleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! “Of Yanıyorsun Be!”

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni yarışmacılarından biri olan Simge Nur Erkoç, hal ve hareketleriyle milyonların dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Şimdiden çok canlar yakacağı görülen Simge Nur Erkoç’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarsa nefesleri kökten kesti. Bir bakanı bir daha baktıran Simge Nur Erkoç, gündem yarattı. İşte merak edilenler…

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