- 13 Ara 2022 - 11:33 G: 13 Ara 2022 - 11:55

Kısmetse Olur’un Simge Nur’u Dekoltede Sınır Tanımıyor! Minicik Eteğiyle Yürekleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! “Of Yanıyorsun Be!”

Tam tamına 5 yıl sonra ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur’da bulunan gelin adaylarından biri olan Simge Nur Erkoç’un sosyal medya kareleri nefes kesti. Dekoltede sınır tanımayan Simge Nur Erkoç, minicik eteğinin altından görünün muhteşem fiziğiyle yürekleri hop indirdi hop kaldırdı! İşte hayranlarının “Of yanıyorsun be” dediği o kareler…

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni yarışmacılarından biri olan Simge Nur Erkoç, hal ve hareketleriyle milyonların dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Şimdiden çok canlar yakacağı görülen Simge Nur Erkoç’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarsa nefesleri kökten kesti. Bir bakanı bir daha baktıran Simge Nur Erkoç, gündem yarattı. İşte merak edilenler…

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13 Ara 2022 - 11:33 Ankara- Yaşam

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