Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Yeliz Açıkel Kaç Yaşındadır, Kimdir? Yeliz Açıkel’in Nereli Olduğunu Duyunca Ağzınız Açık Kalacak! Meğer…
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yarışacak olan 9 erek ve 9 kadın isim de belli oldu. O isimlerden biri olan Yeliz Açıkel ise, özellikle aradığı erkek özelliklerini sıralarken herkesi şaşırtmayı başardı! İşte Yeliz Açıkel ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Sosyal medyanın son bir haftadır en çok konuşulan konularından biri olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, resmen başladı. Dün itibariyle YouTube üzerinden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yarışacak olan 9 erek ve 9 kadın isim de belli oldu. O isimlerden biri olan Yeliz Açıkel ise, özellikle aradığı erkek özelliklerini sıralarken herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Yeliz Açıkel kaç yaşındadır, kimdir? Yeliz Açıkel aslen nereli, mesleği ne? Yeliz Açıkel ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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13 Ara 2022 - 11:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.