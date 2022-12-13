Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Yeliz Açıkel Kaç Yaşındadır, Kimdir? Yeliz Açıkel’in Nereli Olduğunu Duyunca Ağzınız Açık Kalacak! Meğer…

Sosyal medyanın son bir haftadır en çok konuşulan konularından biri olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, resmen başladı. Dün itibariyle YouTube üzerinden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yarışacak olan 9 erek ve 9 kadın isim de belli oldu. O isimlerden biri olan Yeliz Açıkel ise, özellikle aradığı erkek özelliklerini sıralarken herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Yeliz Açıkel kaç yaşındadır, kimdir? Yeliz Açıkel aslen nereli, mesleği ne? Yeliz Açıkel ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

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