Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Erhan Saffar Kimdir? Erhan Saffar’ın Mesleği Dudakları Uçuklattı! Erhan Saffar Kaç Yaşında, Instagram Hesabı Ne?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında neler olacağı şimdiden merak edilirken; yarışmaya katılan isimler de gündemlerden düşmez oldu. O isimlerden biri olan Erhan Saffar, mesleği ile herkesi şaşırttı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Erhan Saffar ile ilgili detaylar neler? İşte Erhan Saffar ve detayları...
Ekranların yeni fenomeni haline gelmiş olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, dün itibariyle startını verdi. Birbirinden güzel kadınlar ile birbirinden yakışıklı erkekleri bir araya getiren Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında neler olacağı şimdiden merak edilirken; yarışmaya katılan isimler de gündemlerden düşmez oldu. O isimlerden biri olan Erhan Saffar, mesleği ile herkesi şaşırttı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Erhan Saffar kimdir? Erhan Saffar kaç yaşında, Instagram hesabı ne? Erhan Saffar mesleği ne, ne iş yapıyor? Erhan Saffar daha önce hangi yarışmalara katıldı? İşte, detaylar…
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13 Ara 2022 - 11:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.