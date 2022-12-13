Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tolga Kandemir Kimdir? Tolga Kandemir’in Mesleği ve Yaşı Olay Yarattı! Tolga Kandemir’in Instagram Hesabı Ne?
Bir dönemin furyası haline gelmiş olan evlilik programları, yeniden seyirci karşısına çıkmanın bir yolunu buldu. Bu sezon ekranlardan değil, dijitalden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, dün itibariyle yayın macerasına başladı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yarışmacılarından biri olan Tolga Kandemir’in yakışıklılığı ise programın kadın seyircilerini çoktan etkisi altına aldı! İşte Tolga Kandemir ile ilgili merak edilenler...
Bir dönemin furyası haline gelmiş olan evlilik programları, yeniden seyirci karşısına çıkmanın bir yolunu buldu. Bu sezon ekranlardan değil, dijitalden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, dün itibariyle yayın macerasına başladı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yarışmacılarından biri olan Tolga Kandemir’in yakışıklılığı ise programın kadın seyircilerini çoktan etkisi altına aldı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tolga Kandemir kimdir? Tolga Kandemir’in Instagram hesabı ne? Tolga Kandemir kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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13 Ara 2022 - 11:48 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.