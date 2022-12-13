- 13 Ara 2022 - 11:48 G: 13 Ara 2022 - 11:54

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tolga Kandemir Kimdir? Tolga Kandemir’in Mesleği ve Yaşı Olay Yarattı! Tolga Kandemir’in Instagram Hesabı Ne?

Bir dönemin furyası haline gelmiş olan evlilik programları, yeniden seyirci karşısına çıkmanın bir yolunu buldu. Bu sezon ekranlardan değil, dijitalden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, dün itibariyle yayın macerasına başladı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yarışmacılarından biri olan Tolga Kandemir’in yakışıklılığı ise programın kadın seyircilerini çoktan etkisi altına aldı! İşte Tolga Kandemir ile ilgili merak edilenler...

Bir dönemin furyası haline gelmiş olan evlilik programları, yeniden seyirci karşısına çıkmanın bir yolunu buldu. Bu sezon ekranlardan değil, dijitalden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, dün itibariyle yayın macerasına başladı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yarışmacılarından biri olan Tolga Kandemir’in yakışıklılığı ise programın kadın seyircilerini çoktan etkisi altına aldı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tolga Kandemir kimdir? Tolga Kandemir’in Instagram hesabı ne? Tolga Kandemir kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

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13 Ara 2022 - 11:48 - Magazin

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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tolga Kandemir Kimdir? Tolga Kandemir’in Mesleği ve Yaşı Olay Yarattı! Tolga Kandemir’in Instagram Hesabı Ne? mask
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