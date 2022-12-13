Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor…
Tarım Kredi Market, son 10 yılın en büyük indirimini başlattı. Ayçiçek yağı, peynir, reçel ve daha birçok üründe indirim yapan Tarım Kredi Market, fiyatları adeta yarsına indirdi! Milyonlarca müşterisinin dikkatini üzerine çeken Tarım Kredi Market, kapış kapış alınmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle müşterilerinin yüzlerini güldüren Tarım Kredi Market, kısa bir süre önce 1 Aralık ve 15 Aralık’a kadar geçerli olacak bir indirim yapmıştı. Bu indirimlere ek olarak bir indirim daha yapan Tarım Kredi Market, sadece Perşembe gününe kadar bu indirimlerin devam edeceğini duyurdu. Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerde indirim başlattı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.