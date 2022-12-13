- 13 Ara 2022 - 12:41 G: 13 Ara 2022 - 12:44

Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor…

Tarım Kredi Market, son 10 yılın en büyük indirimini başlattı. Ayçiçek yağı, peynir, reçel ve daha birçok üründe indirim yapan Tarım Kredi Market, fiyatları adeta yarsına indirdi! Milyonlarca müşterisinin dikkatini üzerine çeken Tarım Kredi Market, kapış kapış alınmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle müşterilerinin yüzlerini güldüren Tarım Kredi Market, kısa bir süre önce 1 Aralık ve 15 Aralık’a kadar geçerli olacak bir indirim yapmıştı. Bu indirimlere ek olarak bir indirim daha yapan Tarım Kredi Market, sadece Perşembe gününe kadar bu indirimlerin devam edeceğini duyurdu. Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerde indirim başlattı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Ara 2022 - 12:41 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros Market’te İzdiham Var! Ayçiçek Yağı 21 TL, Çay 27 TL, Tavuk 25 TL, Peynir 25 TL… Fiyatları Gören Şaka Sanıyor! mask
Migros Market’te İzdiham Var! Ayçiçek Yağı 21 TL, Çay 27 TL, Tavuk 25 TL, Peynir 25 TL… Fiyatları Gören Şaka Sanıyor!
Tarım Kredi Market Aralık Ayında Vurgun Yapacak! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Çay, Kaşar Aylar Sonra Bu Fiyata Satılıyor! 99 TL’ye Kadar Düştü… mask
Tarım Kredi Market Aralık Ayında Vurgun Yapacak! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Çay, Kaşar Aylar Sonra Bu Fiyata Satılıyor! 99 TL’ye Kadar Düştü…
iPhone Alacaklara Son Şans BİM’den! Piyasada Boşuna Aramayın; 13 Pro Max Resmen Yok Fiyatına Satılıyor… Üçer Beşer Tane Alan Var! mask
iPhone Alacaklara Son Şans BİM’den! Piyasada Boşuna Aramayın; 13 Pro Max Resmen Yok Fiyatına Satılıyor… Üçer Beşer Tane Alan Var!
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Tereyağı, Yoğurt, Ayçiçek Yağı, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştükçe Düşüyor! Stoklarla Sınırlı, Son Gün… mask
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Tereyağı, Yoğurt, Ayçiçek Yağı, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştükçe Düşüyor! Stoklarla Sınırlı, Son Gün…
Migros Market’te İndirimin Son Günü! Bugün Aldınız Aldınız; Ayçiçek Yağı 129 TL, Kıyma 47 TL, Pirinç 69 TL… Hemen Alın! mask
Migros Market’te İndirimin Son Günü! Bugün Aldınız Aldınız; Ayçiçek Yağı 129 TL, Kıyma 47 TL, Pirinç 69 TL… Hemen Alın!
TMO Market 5 Litre Ayçiçek Yağını Yok Satacak! İzdiham Var, Sepetten Alınıyor! Kargo Bedava… Büyük Vurgun Yapılacak Sadece 135 Lira… mask
TMO Market 5 Litre Ayçiçek Yağını Yok Satacak! İzdiham Var, Sepetten Alınıyor! Kargo Bedava… Büyük Vurgun Yapılacak Sadece 135 Lira…
Migros Market Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Başladı! Ayçiçek Yağı 129 TL, Domates Salçası 74 TL, Toz Şeker 107 TL’ye Düştü! Yetişen Alacak… mask
Migros Market Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Başladı! Ayçiçek Yağı 129 TL, Domates Salçası 74 TL, Toz Şeker 107 TL’ye Düştü! Yetişen Alacak…
Tarım Kredi Market Muhteşem İndirimi Bu Sabah 09.00’da Başlattı! Yoğurt 38 TL, Tereyağı 89 TL, Tuvalet Kağıdı 74 TL… Kapış Kapış Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market Muhteşem İndirimi Bu Sabah 09.00’da Başlattı! Yoğurt 38 TL, Tereyağı 89 TL, Tuvalet Kağıdı 74 TL… Kapış Kapış Satılıyor!
BİM Market Sütyen ve İç Çamaşırında Dev İndirimini Başlattı! Sakın Gidip 300 – 400 Lira Para Vermeyin… Sütyen, Atlet, Fanila Fiyatları Düştü! Yok Yok! mask
BİM Market Sütyen ve İç Çamaşırında Dev İndirimini Başlattı! Sakın Gidip 300 – 400 Lira Para Vermeyin… Sütyen, Atlet, Fanila Fiyatları Düştü! Yok Yok!
ŞOK Market İndirimin Alasını Yaptı! Zeytinyağı 65 TL, Sucuk 49 TL, Deterjan 169 TL, Çift Kişilik Battaniye 139 TL… Kapanmadan Yetişin! mask
ŞOK Market İndirimin Alasını Yaptı! Zeytinyağı 65 TL, Sucuk 49 TL, Deterjan 169 TL, Çift Kişilik Battaniye 139 TL… Kapanmadan Yetişin!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tolga Kandemir Kimdir? Tolga Kandemir’in Mesleği ve Yaşı Olay Yarattı! Tolga Kandemir’in Instagram Hesabı Ne? mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tolga Kandemir Kimdir? Tolga Kandemir’in Mesleği ve Yaşı Olay Yarattı! Tolga Kandemir’in Instagram Hesabı Ne?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Erhan Saffar Kimdir? Erhan Saffar’ın Mesleği Dudakları Uçuklattı! Erhan Saffar Kaç Yaşında, Instagram Hesabı Ne? mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Erhan Saffar Kimdir? Erhan Saffar’ın Mesleği Dudakları Uçuklattı! Erhan Saffar Kaç Yaşında, Instagram Hesabı Ne?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Yeliz Açıkel Kaç Yaşındadır, Kimdir? Yeliz Açıkel’in Nereli Olduğunu Duyunca Ağzınız Açık Kalacak! Meğer… mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Yeliz Açıkel Kaç Yaşındadır, Kimdir? Yeliz Açıkel’in Nereli Olduğunu Duyunca Ağzınız Açık Kalacak! Meğer…
Kısmetse Olur’un Simge Nur’u Dekoltede Sınır Tanımıyor! Minicik Eteğiyle Yürekleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! “Of Yanıyorsun Be!” mask
Kısmetse Olur’un Simge Nur’u Dekoltede Sınır Tanımıyor! Minicik Eteğiyle Yürekleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! “Of Yanıyorsun Be!”
Karnı Burnunda Aslı Enver’den Kalçasına Kadar Dekolteli Poz! İç Çamaşır Giymeden Öyle Kareler Verdi Ki… “Kocan Görmeden Sil!” mask
Karnı Burnunda Aslı Enver’den Kalçasına Kadar Dekolteli Poz! İç Çamaşır Giymeden Öyle Kareler Verdi Ki… “Kocan Görmeden Sil!”
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Yaren Dağ Kimdir, Nerelidir? Yaren Dağ’ın Mesleğini Duyanlar Şok Oldu! Yaren Dağ Nerelidir, Instagram Hesabı Ne? mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Yaren Dağ Kimdir, Nerelidir? Yaren Dağ’ın Mesleğini Duyanlar Şok Oldu! Yaren Dağ Nerelidir, Instagram Hesabı Ne?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL