Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor…

Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle müşterilerinin yüzlerini güldüren Tarım Kredi Market, kısa bir süre önce 1 Aralık ve 15 Aralık’a kadar geçerli olacak bir indirim yapmıştı. Bu indirimlere ek olarak bir indirim daha yapan Tarım Kredi Market, sadece Perşembe gününe kadar bu indirimlerin devam edeceğini duyurdu. Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerde indirim başlattı?

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