Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Simge Nur Erkoç’un Mesleğini Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! Simge Nur Erkoç Kimdir, Yaşı Kaç, Instagram’ı Ne?
Simge Nur Erkoç, güzelliği ile dikkat çekerken; aynı zamanda yaptığı açıklamalar ile de Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının ilk bölümüne damga vurmayı başardı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Simge Nur Erkoç kimdir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar...
Dün yayına başladıktan sonra sosyal medya kullanıcıları arasında pek çok tartışmaya neden olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, hiç kuşkusuz 24 saat boyunca en çok yarışmaya katılan isimlerin kim olduğu ile tartışıldı. O isimlerden biri olan Simge Nur Erkoç, güzelliği ile dikkat çekerken; aynı zamanda yaptığı açıklamalar ile de Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının ilk bölümüne damga vurmayı başardı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Simge Nur Erkoç kimdir? Simge Nur Erkoç’un yaşı kaç, Instagram’ı ne? Simge Nur Erkoç aslen nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
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16 Ara 2022 - 23:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.