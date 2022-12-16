Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Simge Nur Erkoç’un Mesleğini Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! Simge Nur Erkoç Kimdir, Yaşı Kaç, Instagram’ı Ne?

Dün yayına başladıktan sonra sosyal medya kullanıcıları arasında pek çok tartışmaya neden olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, hiç kuşkusuz 24 saat boyunca en çok yarışmaya katılan isimlerin kim olduğu ile tartışıldı. O isimlerden biri olan Simge Nur Erkoç, güzelliği ile dikkat çekerken; aynı zamanda yaptığı açıklamalar ile de Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının ilk bölümüne damga vurmayı başardı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Simge Nur Erkoç kimdir? Simge Nur Erkoç’un yaşı kaç, Instagram’ı ne? Simge Nur Erkoç aslen nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…

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