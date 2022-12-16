- 16 Ara 2022 - 23:33

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Simge Nur Erkoç’un Mesleğini Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! Simge Nur Erkoç Kimdir, Yaşı Kaç, Instagram’ı Ne?

Simge Nur Erkoç, güzelliği ile dikkat çekerken; aynı zamanda yaptığı açıklamalar ile de Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının ilk bölümüne damga vurmayı başardı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Simge Nur Erkoç kimdir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar...

Dün yayına başladıktan sonra sosyal medya kullanıcıları arasında pek çok tartışmaya neden olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, hiç kuşkusuz 24 saat boyunca en çok yarışmaya katılan isimlerin kim olduğu ile tartışıldı. O isimlerden biri olan Simge Nur Erkoç, güzelliği ile dikkat çekerken; aynı zamanda yaptığı açıklamalar ile de Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının ilk bölümüne damga vurmayı başardı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Simge Nur Erkoç kimdir? Simge Nur Erkoç’un yaşı kaç, Instagram’ı ne? Simge Nur Erkoç aslen nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…

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16 Ara 2022 - 23:33 - Magazin

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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Simge Nur Erkoç’un Mesleğini Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! Simge Nur Erkoç Kimdir, Yaşı Kaç, Instagram’ı Ne? mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Simge Nur Erkoç’un Mesleğini Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! Simge Nur Erkoç Kimdir, Yaşı Kaç, Instagram’ı Ne?
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