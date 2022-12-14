Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Erol Yıldırım’ın Yaşı Şok Etti! Herkes Daha Küçük Sanıyordu… Erol Yıldırım Kimdir, Nerelidir? Erol Yıldırım’ın Instagram Hesabı Nedir?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının erkekleri, şimdiden kadın seyircilerinin beğenisini toplamaya başladı. Öte yandan o isimlerden biri de Erol Yıldırım oldu. İşte Erol Yıldırım ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranlara damgasını vurmuş olan Kısmetse Olur isimli evlilik programı, şimdi de dijital dünyaya damga vurmak için Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı adı ile seyirci karşısına çıktı. İlk bölümü ile dün yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının erkekleri, şimdiden kadın seyircilerinin beğenisini toplamaya başladı. Öte yandan o isimlerden biri de Erol Yıldırım oldu. Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Erol Yıldırım kimdir, nerelidir? Erol Yıldırım’ın Instagram hesabı nedir? Erol Yıldırım kaç yaşında, ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
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14 Ara 2022 - 09:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.