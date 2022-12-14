Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Erol Yıldırım’ın Yaşı Şok Etti! Herkes Daha Küçük Sanıyordu… Erol Yıldırım Kimdir, Nerelidir? Erol Yıldırım’ın Instagram Hesabı Nedir?

Ekranlara damgasını vurmuş olan Kısmetse Olur isimli evlilik programı, şimdi de dijital dünyaya damga vurmak için Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı adı ile seyirci karşısına çıktı. İlk bölümü ile dün yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının erkekleri, şimdiden kadın seyircilerinin beğenisini toplamaya başladı. Öte yandan o isimlerden biri de Erol Yıldırım oldu. Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Erol Yıldırım kimdir, nerelidir? Erol Yıldırım’ın Instagram hesabı nedir? Erol Yıldırım kaç yaşında, ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…

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