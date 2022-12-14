Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Cansel Ayanoğlu Kimdir? Cansel Ayanoğlu Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Cansel Ayanoğlu’nun Mesleğini Duyan Şok Oldu!
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yarışacak olan isimler de böylelikle netlik kazanmış oldu. O isimlerden biri olan Cansel Ayanoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde..
Bir süredir merak ile beklenilen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, yeni sezona dün itibariyle iddialı bir giriş yaptı. Kadınlar evi ile erkekler evinin arasında nasıl bir iletişim ve etkileşim olacağı merak ile beklenilen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yarışacak olan isimler de böylelikle netlik kazanmış oldu. O isimlerden biri olan Cansel Ayanoğlu ise, şimdiden güzelliği ile Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının seyircisinin gönlünde taht kurdu. Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Cansel Ayanoğlu kimdir? Cansel Ayanoğlu kaç yaşındadır, nerelidir? Cansel Ayanoğlu ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
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14 Ara 2022 - 09:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.