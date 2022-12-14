Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Zeyd Gümüştutan Kimdir? Zeyd Gümüştutan’ın Mesleği ve Yaşı Şok Etti! Instagram Hesabı Nedir?

Seyircinin heyecan ile takip ettiği Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının ilk bölümünün ardından pek çok soru da yanıt bulmaya başladı. Bu sorulardan biri de hiç kuşkusuz Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında bu sene karşı karşıya gelecek olan yarışmacılardı. Erkekler evinin iddialı adaylarından biri olan Zeyd Gümüştutan ise, tanıdık yüzlerden biri çıktı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Zeyd Gümüştutan kimdir? Zeyd Gümüştutan’ın Instagram hesabı nedir? Zeyd Gümüştutan aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor, mesleği ne? Zeyd Gümüştutan hangi yarışmalara katıldı? İşte, detaylar…

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