Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Zeyd Gümüştutan Kimdir? Zeyd Gümüştutan’ın Mesleği ve Yaşı Şok Etti! Instagram Hesabı Nedir?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında bu sene karşı karşıya gelecek olan yarışmacılardı. Erkekler evinin iddialı adaylarından biri olan Zeyd Gümüştutan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Seyircinin heyecan ile takip ettiği Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının ilk bölümünün ardından pek çok soru da yanıt bulmaya başladı. Bu sorulardan biri de hiç kuşkusuz Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında bu sene karşı karşıya gelecek olan yarışmacılardı. Erkekler evinin iddialı adaylarından biri olan Zeyd Gümüştutan ise, tanıdık yüzlerden biri çıktı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Zeyd Gümüştutan kimdir? Zeyd Gümüştutan’ın Instagram hesabı nedir? Zeyd Gümüştutan aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor, mesleği ne? Zeyd Gümüştutan hangi yarışmalara katıldı? İşte, detaylar…
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14 Ara 2022 - 09:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.