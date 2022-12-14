- 14 Ara 2022 - 09:03 G: 14 Ara 2022 - 09:06

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Zeyd Gümüştutan Kimdir? Zeyd Gümüştutan’ın Mesleği ve Yaşı Şok Etti! Instagram Hesabı Nedir?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında bu sene karşı karşıya gelecek olan yarışmacılardı. Erkekler evinin iddialı adaylarından biri olan Zeyd Gümüştutan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Seyircinin heyecan ile takip ettiği Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının ilk bölümünün ardından pek çok soru da yanıt bulmaya başladı. Bu sorulardan biri de hiç kuşkusuz Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında bu sene karşı karşıya gelecek olan yarışmacılardı. Erkekler evinin iddialı adaylarından biri olan Zeyd Gümüştutan ise, tanıdık yüzlerden biri çıktı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Zeyd Gümüştutan kimdir? Zeyd Gümüştutan’ın Instagram hesabı nedir? Zeyd Gümüştutan aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor, mesleği ne? Zeyd Gümüştutan hangi yarışmalara katıldı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

14 Ara 2022 - 09:03 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Serdar Ayçan Kimdir, Nerelidir? Serdar Ayçan’ın Mesleğini Duyan Kapısını Çalmak İstiyor! Serdar Ayçan Kaç Yaşındadır, Instagram Hesabı Ne? mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Serdar Ayçan Kimdir, Nerelidir? Serdar Ayçan’ın Mesleğini Duyan Kapısını Çalmak İstiyor! Serdar Ayçan Kaç Yaşındadır, Instagram Hesabı Ne?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Aybüke Çangal’ın Mesleği Olay Yarattı! Aybüke Çangal’ın Yaşı ve Memleketi Şok Etti! Herkes Başka Sanıyordu! mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Aybüke Çangal’ın Mesleği Olay Yarattı! Aybüke Çangal’ın Yaşı ve Memleketi Şok Etti! Herkes Başka Sanıyordu!
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Kaan Seyhan Kimdir? Kaan Seyhan’ın Yaşı Şok İçerisinde Bıraktı! Kaan Seyhan Mesleği ve Instagram Hesabı Nedir? mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Kaan Seyhan Kimdir? Kaan Seyhan’ın Yaşı Şok İçerisinde Bıraktı! Kaan Seyhan Mesleği ve Instagram Hesabı Nedir?
59’luk Hülya Avşar Bir Soyundu Pir Soyundu! Çırılçıplak Halini Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşinin Kopyasını Alıp Klibine Koymuştu; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! mask
59’luk Hülya Avşar Bir Soyundu Pir Soyundu! Çırılçıplak Halini Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşinin Kopyasını Alıp Klibine Koymuştu; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Cansel Ayanoğlu Kimdir? Cansel Ayanoğlu Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Cansel Ayanoğlu’nun Mesleğini Duyan Şok Oldu! mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Cansel Ayanoğlu Kimdir? Cansel Ayanoğlu Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Cansel Ayanoğlu’nun Mesleğini Duyan Şok Oldu!
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Bilek Orundaş Kaç Yaşındadır, Kimdir? Bilek Orundaş’ın Instagram’ı Nedir? Bilek Orundaş Mesleği Şok Etti! mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Bilek Orundaş Kaç Yaşındadır, Kimdir? Bilek Orundaş’ın Instagram’ı Nedir? Bilek Orundaş Mesleği Şok Etti!
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Şeydanur Tunç’un Yaşını Duyan Şok! Şeydanur Tunç Kimdir, Nerelidir? Şeydanur Tunç’un Mesleği ve Instagram Hesabı Ne? mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Şeydanur Tunç’un Yaşını Duyan Şok! Şeydanur Tunç Kimdir, Nerelidir? Şeydanur Tunç’un Mesleği ve Instagram Hesabı Ne?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Erol Yıldırım’ın Yaşı Şok Etti! Herkes Daha Küçük Sanıyordu… Erol Yıldırım Kimdir, Nerelidir? Erol Yıldırım’ın Instagram Hesabı Nedir? mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Erol Yıldırım’ın Yaşı Şok Etti! Herkes Daha Küçük Sanıyordu… Erol Yıldırım Kimdir, Nerelidir? Erol Yıldırım’ın Instagram Hesabı Nedir?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tuğçe Aleyna Kimdir, Nerelidir? Tuğçe Aleyna’nın Instagram Hesabı Nedir? Tuğçe Aleyna’nın Kaç Yaşındadır? mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tuğçe Aleyna Kimdir, Nerelidir? Tuğçe Aleyna’nın Instagram Hesabı Nedir? Tuğçe Aleyna’nın Kaç Yaşındadır?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Simge Nur Erkoç Kimdir? Simge Nur Erkoç’un Mesleğini Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! Simge Nur Erkoç’un Yaşı Kaç, Instagram’ı Ne? mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Simge Nur Erkoç Kimdir? Simge Nur Erkoç’un Mesleğini Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! Simge Nur Erkoç’un Yaşı Kaç, Instagram’ı Ne?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Baklavanın Dilimli Satışı Trend Oldu! Kilosu Aldı Başını Gidiyor! Bir Dilimi Bile Tam Tamına 15 TL… “Bu Kadarı da Pes!” Vatandaş İsyanda!  mask
Baklavanın Dilimli Satışı Trend Oldu! Kilosu Aldı Başını Gidiyor! Bir Dilimi Bile Tam Tamına 15 TL… “Bu Kadarı da Pes!” Vatandaş İsyanda! 
14 Aralık Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Çakıldı! Benzin İstasyonları Ağzına Kadar Dolu! Akaryakıta Beklenen Haber Geldi… mask
14 Aralık Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Çakıldı! Benzin İstasyonları Ağzına Kadar Dolu! Akaryakıta Beklenen Haber Geldi…
Kadınlara Kahkaha Attıran En Esprili Erkek Burçlar Hangisidir? Zekalarına Diyecek Söz Yok! İşte Kadınları Diliyle Etkileyen Burçlar… mask
Kadınlara Kahkaha Attıran En Esprili Erkek Burçlar Hangisidir? Zekalarına Diyecek Söz Yok! İşte Kadınları Diliyle Etkileyen Burçlar…
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Kaan Seyhan Kimdir? Kaan Seyhan’ın Yaşı Şok İçerisinde Bıraktı! Kaan Seyhan Mesleği ve Instagram Hesabı Nedir? mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Kaan Seyhan Kimdir? Kaan Seyhan’ın Yaşı Şok İçerisinde Bıraktı! Kaan Seyhan Mesleği ve Instagram Hesabı Nedir?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Aybüke Çangal’ın Mesleği Olay Yarattı! Aybüke Çangal’ın Yaşı ve Memleketi Şok Etti! Herkes Başka Sanıyordu! mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Aybüke Çangal’ın Mesleği Olay Yarattı! Aybüke Çangal’ın Yaşı ve Memleketi Şok Etti! Herkes Başka Sanıyordu!
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Serdar Ayçan Kimdir, Nerelidir? Serdar Ayçan’ın Mesleğini Duyan Kapısını Çalmak İstiyor! Serdar Ayçan Kaç Yaşındadır, Instagram Hesabı Ne? mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Serdar Ayçan Kimdir, Nerelidir? Serdar Ayçan’ın Mesleğini Duyan Kapısını Çalmak İstiyor! Serdar Ayçan Kaç Yaşındadır, Instagram Hesabı Ne?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL