Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Ayşenur İnam’ın Mesleği Dizleri Titretti! Ayşenur İnam’ın Yaşı Kaç, Nereli? Ayşenur İnam Nerelidir?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yarışacak olan isimlerden biri olan Ayşenur İnam ise, yarışmaya değişimi ile damga vurdu! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Ayşenur İnam’ın yaşı kaç, nereli? İşte detaylar...
Bir süredir heyecanlı bir bekleyiş yaratan tanıtım fragmanları ile sosyal medya platformlarını etkisi altına almış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının heyecanlı bekleyişi sona erdi. Yeni sezonda seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, dün itibariyle yarışmacılarını tanıtmaya başladı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yarışacak olan isimlerden biri olan Ayşenur İnam ise, yarışmaya değişimi ile damga vurdu! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Ayşenur İnam’ın yaşı kaç, nereli? Ayşenur İnam Instagram hesabı ne? Ayşenur İnam ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
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14 Ara 2022 - 09:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.