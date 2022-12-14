Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Ayşenur İnam’ın Mesleği Dizleri Titretti! Ayşenur İnam’ın Yaşı Kaç, Nereli? Ayşenur İnam Nerelidir?

Bir süredir heyecanlı bir bekleyiş yaratan tanıtım fragmanları ile sosyal medya platformlarını etkisi altına almış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının heyecanlı bekleyişi sona erdi. Yeni sezonda seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, dün itibariyle yarışmacılarını tanıtmaya başladı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yarışacak olan isimlerden biri olan Ayşenur İnam ise, yarışmaya değişimi ile damga vurdu! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Ayşenur İnam’ın yaşı kaç, nereli? Ayşenur İnam Instagram hesabı ne? Ayşenur İnam ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…

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