- 14 Ara 2022 - 09:03 G: 14 Ara 2022 - 09:06

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Ayşenur İnam’ın Mesleği Dizleri Titretti! Ayşenur İnam’ın Yaşı Kaç, Nereli? Ayşenur İnam Nerelidir?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yarışacak olan isimlerden biri olan Ayşenur İnam ise, yarışmaya değişimi ile damga vurdu! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Ayşenur İnam’ın yaşı kaç, nereli? İşte detaylar...

Bir süredir heyecanlı bir bekleyiş yaratan tanıtım fragmanları ile sosyal medya platformlarını etkisi altına almış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının heyecanlı bekleyişi sona erdi. Yeni sezonda seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, dün itibariyle yarışmacılarını tanıtmaya başladı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yarışacak olan isimlerden biri olan Ayşenur İnam ise, yarışmaya değişimi ile damga vurdu! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Ayşenur İnam’ın yaşı kaç, nereli? Ayşenur İnam Instagram hesabı ne? Ayşenur İnam ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…

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14 Ara 2022 - 09:03 - Magazin

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