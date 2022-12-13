Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Serdar Ayçan Kimdir, Nerelidir? Serdar Ayçan’ın Mesleğini Duyan Kapısını Çalmak İstiyor! Serdar Ayçan Kaç Yaşındadır, Instagram Hesabı Ne?

Herkesin sabırsızlıkla beklediği Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında dün başlayan yeni yarış oldukça heyecanlı bir sezonun sinyallerini verdi. Kadın ve erkek adayların ilk kez karşı karşıya geldiği Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının ilk bölümünde bazı isimler de tavırlarıyla öne çıktı. O isimlerden biri olan Serdar Ayçan, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının ilk bölümüne resmen damga vurdu. Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Serdar Ayçan kimdir, nerelidir? Serdar Ayçan kaç yaşındadır, Instagram hesabı ne? Serdar Aycan ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…

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