Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Serdar Ayçan Kimdir, Nerelidir? Serdar Ayçan’ın Mesleğini Duyan Kapısını Çalmak İstiyor! Serdar Ayçan Kaç Yaşındadır, Instagram Hesabı Ne?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının ilk bölümünde bazı isimler de tavırlarıyla öne çıktı. O isimlerden biri olan Serdar Ayçan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Herkesin sabırsızlıkla beklediği Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında dün başlayan yeni yarış oldukça heyecanlı bir sezonun sinyallerini verdi. Kadın ve erkek adayların ilk kez karşı karşıya geldiği Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının ilk bölümünde bazı isimler de tavırlarıyla öne çıktı. O isimlerden biri olan Serdar Ayçan, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının ilk bölümüne resmen damga vurdu. Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Serdar Ayçan kimdir, nerelidir? Serdar Ayçan kaç yaşındadır, Instagram hesabı ne? Serdar Aycan ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
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13 Ara 2022 - 16:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.