Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Aybüke Çangal’ın Mesleği Olay Yarattı! Aybüke Çangal’ın Yaşı ve Memleketi Şok Etti! Herkes Başka Sanıyordu!
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı yarışmacıları arasında tanınmış simaların olduğu da fark edildi. O simalardan biri olan Aybüke Çangal, şimdiden Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının favorileri arasındaki yerini aldı. İşte Aybüke Çangal ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Şimdiden sosyal medya kullanıcılarını etkisi altına almış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yarışmacıları, bugünün en çok merak edilen isimleri olmayı başardı. 18 yarışmacının yer aldığı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı yarışmacıları arasında tanınmış simaların olduğu da fark edildi. O simalardan biri olan Aybüke Çangal, şimdiden Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının favorileri arasındaki yerini aldı. Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Aybüke Çangal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Aybüke Çangal ne iş yapıyor, mesleği ne? Aybüke Çangal ünlü mü, nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…
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13 Ara 2022 - 16:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.