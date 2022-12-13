Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Aybüke Çangal’ın Mesleği Olay Yarattı! Aybüke Çangal’ın Yaşı ve Memleketi Şok Etti! Herkes Başka Sanıyordu!

Şimdiden sosyal medya kullanıcılarını etkisi altına almış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yarışmacıları, bugünün en çok merak edilen isimleri olmayı başardı. 18 yarışmacının yer aldığı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı yarışmacıları arasında tanınmış simaların olduğu da fark edildi. O simalardan biri olan Aybüke Çangal, şimdiden Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının favorileri arasındaki yerini aldı. Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Aybüke Çangal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Aybüke Çangal ne iş yapıyor, mesleği ne? Aybüke Çangal ünlü mü, nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…

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