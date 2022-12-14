59’luk Hülya Avşar Bir Soyundu Pir Soyundu! Çırılçıplak Halini Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşinin Kopyasını Alıp Klibine Koymuştu; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Son dönemlerde cesur hamleleri ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Hülya Avşar, yeni klip çekimleri için kamera karşısına geçti. Bu kez iddiasında çıtayı arşa çıkaran Hülya Avşar, klibinde kelimenin tam anlamıyla soyundu. İşte detaylar...
Son dönemlerde cesur hamleleri ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Hülya Avşar, yeni klip çekimleri için kamera karşısına geçti. Bu kez iddiasında çıtayı arşa çıkaran Hülya Avşar, klibinde kelimenin tam anlamıyla soyundu. Klibinden kareler ile sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Hülya Avşar’a klipte partnerlik yapan kişi ise, bir ünlü isme çok benzetildi! Peki, Hülya Avşar’ın son klibi hangisi? Hülya Avşar klibini nerede ve kiminle çekti? Hülya Avşar’ın klibinde oynayan erkek kim? İşte, detaylar…
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14 Ara 2022 - 09:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.