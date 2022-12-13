Kadınlara Kahkaha Attıran En Esprili Erkek Burçlar Hangisidir? Zekalarına Diyecek Söz Yok! İşte Kadınları Diliyle Etkileyen Burçlar…
özle görülür bir şekilde hayatımızı etkileyen burçların bazıları ise, tüm yeteneklerini espri alanında toparlamış gibi; başka bir deyişle espri yapma konusunda son derece yeteneklere sahip olan erkeklerin, kadınları dilleriyle bile etkileyeceği keşfedilmiş bulunuyor! Sizde kadınlara kahkaha attıran en esprili burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Burçların karakteristik özellikler üzerindeki etkileri sadece araştırmanın ortaya çıkardığı sayısal verilerden ibaret değil. Pek çoğumuzun fark ettiği gibi Balık burcu kişileri daha hassas iken; Oğlak burcu kişileri olunması gerekenden daha fazla inatçı oluyor. Gözle görülür bir şekilde hayatımızı etkileyen burçların bazıları ise, tüm yeteneklerini espri alanında toparlamış gibi; başka bir deyişle espri yapma konusunda son derece yeteneklere sahip olan erkeklerin, kadınları dilleriyle bile etkileyeceği keşfedilmiş bulunuyor! Peki, kadınlara kahkaha attıran en esprili erkek burçlar hangisidir? Zekalarına diyecek söz olmayan erkek burçları hangileridir? İşte kadınları diliyle etkileyen burçlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
13 Ara 2022 - 16:16 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.