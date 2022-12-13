O Ses Türkiye Jürileri Zengin Olacaklar! Serdar Ortaç, Seda Sayan, Murat Boz ve Yıldız Tilbe Öyle Bir Ücrete “Okey” Dediler Ki…

Geçtiğimiz yıl O Ses Türkiye yarışması; Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç ve Murat Boz tarafından sunulmuştu. 10 yıldır ekranlara gelen ama Hadise’siz ilk sezon geçiren O Ses Türkiye yarışması, istenen etkileşimi alamayınca; O Ses Türkiye yarışması bitirilmişti. Her yıl olduğu gibi yılbaşında ekranlara gelecek olan programda bulunacak olan isimlere ödenecek ücret tek tek belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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