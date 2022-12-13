O Ses Türkiye Jürileri Zengin Olacaklar! Serdar Ortaç, Seda Sayan, Murat Boz ve Yıldız Tilbe Öyle Bir Ücrete “Okey” Dediler Ki…
Tv8 ekranlarında yılbaşı gecesi yayınlanacak O Ses Türkiye yarışması için çalışmalar başlamıştı. Acun Ilıcalı’nın Hadise ve Ebru Gündeş’e yer vermeyecek olması şimdiden büyük bir yankı uyandırmıştı. Serdar Ortaç, Murat Boz, Seda Sayan ve Yıldız Tilbe’nin yer alacağı O Ses Türkiye yarışmacıları öyle bir ücrete anlaştılar ki…
Geçtiğimiz yıl O Ses Türkiye yarışması; Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç ve Murat Boz tarafından sunulmuştu. 10 yıldır ekranlara gelen ama Hadise’siz ilk sezon geçiren O Ses Türkiye yarışması, istenen etkileşimi alamayınca; O Ses Türkiye yarışması bitirilmişti. Her yıl olduğu gibi yılbaşında ekranlara gelecek olan programda bulunacak olan isimlere ödenecek ücret tek tek belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.