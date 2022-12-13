Bu Davranışlar Erkeklerin Eriyip Bitmesine Neden Oluyor! Tüm Kadınlar Hemen Toplanın; İstediğiniz Her Erkeği Baştan Çıkaracaksınız! Meğer…

Genellikle erkeklerin sadece dış görünüşten etkilendiği düşünülür. Evet, bu bir doğru kanı olabilir ama eğer öyleyse çirkin olduğunu düşündüğünüz kadınlar nasıl ciddi bir ilişki yaşıyor ya da çevresindeki erkekleri etrafından fır döndürüyor? Bir erkeğin ilgisini çekmek için çok güzel olmanıza zaten gerek yok. Erkeklerin, doğumdan itibaren sadece üremek ve çoğalmak adına bulunan genleri taşıdığı için genelde kadınların çoğu ilgisini çeker. Peki, ne yaparsanız karşı cins sizden %100 elektrik alır?

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