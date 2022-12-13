Afra Saraçoğlu ve Yalı Çapkını Hikayesi Bitti! 15. Bölümden Sonra Yaşanacaklar Aklınızı Yerinden Edecek; Öyle Bir İsim Yerine Geliyor Ki…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin hem hikayesi hem de muhteşem oyuncu kadrosu daha ilk bölümden seyircilerin dikkatini üzerine çekmişti. Sadece 1. bölümü Youtube üzerinden 17 milyon izlenme alan Yalı Çapkını dizisi, seyircilerin dikkatlerini üzerine çekiyordu. Dizinin yeni bölümü merakla beklenirken gelen Afra Saraçoğlu kararı şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!