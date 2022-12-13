- 13 Ara 2022 - 17:12 G: 13 Ara 2022 - 17:17

Afra Saraçoğlu ve Yalı Çapkını Hikayesi Bitti! 15. Bölümden Sonra Yaşanacaklar Aklınızı Yerinden Edecek; Öyle Bir İsim Yerine Geliyor Ki…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun diziden ayrılacağı iddia edildi. 15. bölümden sonra Afra Saraçoğlu’nun yerine bambaşka bir ismin diziye katılacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilenler…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin hem hikayesi hem de muhteşem oyuncu kadrosu daha ilk bölümden seyircilerin dikkatini üzerine çekmişti. Sadece 1. bölümü Youtube üzerinden 17 milyon izlenme alan Yalı Çapkını dizisi, seyircilerin dikkatlerini üzerine çekiyordu. Dizinin yeni bölümü merakla beklenirken gelen Afra Saraçoğlu kararı şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Ara 2022 - 17:12 Ankara- Yaşam

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