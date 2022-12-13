13 Ara 2022 - 17:36 Güncelleme: 13 Ara 2022 - 17:48
EYT’de Son Dakika Gelişmesi! Kadınlarda 48, Erkeklerde 50 Deniyordu, Milyonlar Şimdi Halay Çekmeye Başlayacak! İlk Açıklama Geldi…
EYT’de son dakika gelişmesi! Kadınların 48 yaşında erkeklerin ise 50 yaşında şartları taşıması durumunda emekli olacağı iddia ediliyordu. Aralık ayında düzenlenmesi beklenen EYT kanunu için milyonlarca EYT’li eli kulağında bu haberi bekliyordu gelen son açıklama ise milyonların halay çekmesine neden oldu. İşte merak edilenler…
Emeklilikte yaşa takılıp bir türlü emekli olamayan vatandaşlar, devletten bir hamle bekliyor. 2023 yılına sayılı günler kala gelen bilgiler ise yüzleri güldürüyor. Peki, Bakan Bilgin nasıl bir açıklama yaptı ve kimler emekli olabilecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.