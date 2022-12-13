EYT’de Son Dakika Gelişmesi! Kadınlarda 48, Erkeklerde 50 Deniyordu, Milyonlar Şimdi Halay Çekmeye Başlayacak! İlk Açıklama Geldi…

Emeklilikte yaşa takılıp bir türlü emekli olamayan vatandaşlar, devletten bir hamle bekliyor. 2023 yılına sayılı günler kala gelen bilgiler ise yüzleri güldürüyor. Peki, Bakan Bilgin nasıl bir açıklama yaptı ve kimler emekli olabilecek?

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