Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Ara 2022 - 22:25

Survivor 2023’te Dominik Adası Karışacak! Sevgilisiyle El Ele Tutuşup Katılacak; Acun Ilıcalı Nikah Kıyarsa Şaşırmayın! O İsimler Bomba Gibi Geliyor…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 yarışmasının bu yıl Dominik Adası’nı karıştıracağı ortaya çıktı. Sevgilisiyle o ismin el ele tutuşup geleceği gündeme bomba gibi düşünce birçok kişi bu saatten sonra Acun Ilıcalı’nın nikah kıymasına bile şaşırmayacağını ifade etti. İşte merak edilen tüm detaylar…