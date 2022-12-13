- 13 Ara 2022 - 22:25 G: 13 Ara 2022 - 22:29

Survivor 2023’te Dominik Adası Karışacak! Sevgilisiyle El Ele Tutuşup Katılacak; Acun Ilıcalı Nikah Kıyarsa Şaşırmayın! O İsimler Bomba Gibi Geliyor…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 yarışmasının bu yıl Dominik Adası’nı karıştıracağı ortaya çıktı. Sevgilisiyle o ismin el ele tutuşup geleceği gündeme bomba gibi düşünce birçok kişi bu saatten sonra Acun Ilıcalı’nın nikah kıymasına bile şaşırmayacağını ifade etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor 2023 yarışması büyük bir heyecanla bekleniyor. Yarışmanın hem kadrosunun hem de formatının komple değiştiği bilinirken gelen son bilgi ağızların açık kalmasına neden oldu. İki sevgili yarışmaya katılacakları ve Dominik Adası’nı karıştıracakları gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilenler…

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13 Ara 2022 - 22:25 Ankara- Yaşam

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