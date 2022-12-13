Yılbaşında 1.250 TL Ödeme Anında Cebinizde! Başvuranın Yaraları Sarılıyor; Geçim Derdi Sonlanıyor! Devlet Düğmeye Bastı, Nüfus Cüzdanıyla PTT’ye Giden…

İhtiyaç sahiplerine birçok açıdan yardımlar yapılarak milyonların yüzünün gülmesi hedefleniyor. Pandemi döneminde başlayan ve devam eden ödemlerin yanı sıra; elektrik, doğalgaz ve birçok cepheden yardımlar kaldığı yerden devam ediyor. Yeni yıla girmeye sayılı günler kala devlet yüzleri güldürmek için düğmeye bastı. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!