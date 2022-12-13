Yılbaşında 1.250 TL Ödeme Anında Cebinizde! Başvuranın Yaraları Sarılıyor; Geçim Derdi Sonlanıyor! Devlet Düğmeye Bastı, Nüfus Cüzdanıyla PTT’ye Giden…
Yılbaşı gelmeden yüreğinize su serpecek haber geldi. Anında 1.250 TL ödemeniz cebinize girecek! Başvuranın yaralarının sarıldığı ve geçim derdinin bittiği görülmüş oldu. Devletin düğmeye basmasıyla birlikte birçok kişi şimdiden nüfus cüzdanını kaptığı gibi PTT’ye gittiği ortaya çıktı. Peki, yeni yıl yardım başvurusu nasıl yapılır?
İhtiyaç sahiplerine birçok açıdan yardımlar yapılarak milyonların yüzünün gülmesi hedefleniyor. Pandemi döneminde başlayan ve devam eden ödemlerin yanı sıra; elektrik, doğalgaz ve birçok cepheden yardımlar kaldığı yerden devam ediyor. Yeni yıla girmeye sayılı günler kala devlet yüzleri güldürmek için düğmeye bastı. Peki, neler oluyor?
Yılbaşı Yardımı İçin Tıklayınız!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.