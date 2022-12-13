Yasak Elma Dizisi Yayından Kaldırılıyor; Tek Gecelik İlişki Sahnesi Çıldırttı! “Bir Anne, Kızına Bunu Yapmamalı!” Tepkiler Arka Arkaya…
FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma’nın yayından kaldırılacağı gündeme bomba gibi düştü. Tek gecelik ilişki sahnesi herkesi çıldırttı. Birçok kişi “Bir anne, kızına bu kadarını yapmamalı” yorumlarında bulundular! Tepkileri arka arkaya alan Yasak Elma dizisi, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Pazartesi akşamlarının kuşkusuz en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Yasak Elma dizisinde yayınlanan bir sahne seyircilerin tepesini attırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.