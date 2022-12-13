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13 Ara 2022 - 23:56

Yasak Elma Dizisi Yayından Kaldırılıyor; Tek Gecelik İlişki Sahnesi Çıldırttı! “Bir Anne, Kızına Bunu Yapmamalı!” Tepkiler Arka Arkaya…

FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma’nın yayından kaldırılacağı gündeme bomba gibi düştü. Tek gecelik ilişki sahnesi herkesi çıldırttı. Birçok kişi “Bir anne, kızına bu kadarını yapmamalı” yorumlarında bulundular! Tepkileri arka arkaya alan Yasak Elma dizisi, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…