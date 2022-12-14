- 14 Ara 2022 - 09:20

14 Aralık 2022 Ankara Nöbetçi Eczaneleri! Bugün 14 Aralık 2022 Çarşamba Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Nöbetçi Eczaneler! İşte Ankara Nöbetçi Eczaneler Listesi, Adres ve Telefonları…

Ankara’da Soğuk havaların yaşanması, grip ve öksürüğün artması ve sağlık açısından riskli olan bu dönemde kaç tane nöbetçi eczane olduğu, hangi ilçelerde nöbetçi eczanelerin bulunduğu ve sokağa çıkma yasağı esnasında nöbetçi eczanelere gitmenin mümkün olup olmadığı merak ediliyor.

14 Aralık 2022 Ankara Nöbetçi Eczaneler İçin TIKLAYINIZ

Başkentli vatandaşlar Ankara’da bugün hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu ve iletişim bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak Ankara’da bulunan tüm nöbetçi eczaneleri sizler için hazırladık.

14 Aralık 2022 Akyurt Nöbetçi Eczaneleri!

KIVANÇ
Beyazıt Mah. Sevda Cad. No:4/B Akyurt/ ANKARA
( Benliler Market ve 1 Nolu ASM Karşısı )
5523729072

14 Aralık 2022 ÇANKAYA Nöbetçi Eczaneleri!

ELİF ESLEM (08:30 - 8:30)
Muhsin Yazıcı Cad. 1436. Sok. No:1/35 Çankaya/ANKARA
( Çukurambar MADO Yanı )

3122868647

AKTAŞ (08:30 - 8:30)
4. Cad. (Kazakistan Cad.) No:3/B Emek / Çankaya/ANKARA

3122155354

YENİ MARTI (08:30 - 8:30)
Kazım Özalp Mah. Filistin Cad. No:10/C Çankaya/ ANKARA
( Develi Restorant karşısı )
3124460588

YENİ ŞENİZ (08:30 - 8:30)
Birlik Mah. 393.Cad. No:25/7 Çankaya / ANKARA
( Çukurca Sağlık Ocağı'na 100 mt mesafede )
3124950427

GÜLBAHAR (08:30 - 8:30)
İncesu Mah. İncesu Cad.No:73/A Kolej/Çankaya/ANKARA
( İncesu ASM yanı )
3124333437

ÇELİKKAN (08:30 - 8:30)
Sokullu Mehmet Paşa Cad. No:95/A 11 Dikmen/Çankaya/ANKARA
( Parlamenterler Sitesi Karşısı )
3124808927

YENİ ZENCEFİL (08:30 - 8:30)
Uçarlı Sok. No:31/A Yukarı Ayrancı/ Çankaya/ ANKARA
( Ayrancı Pazarı Karşısı )
3124272779

ASEL (08:30 - 8:30)
Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2741.Cadde No:1/5 Çankaya/ ANKARA

3122405006

YEŞİLBAĞ (08:30 - 8:30)
Mutlukent Mah. 2074.Sok.No:11 Ümitköy/Çankaya/ ANKARA
( Ümitköy Sitesi Kar.Dersaneler Sok. )
3122354884

14 Aralık 2022 YENİMAHALLE Nöbetçi Eczaneleri!

ŞAHİN (08:30 - 8:30)
Akın Cad. No:34/A Yenimahalle / ANKARA

3123447985

EMREHAN (08:30 - 8:30)
Çiğdemtepe Mah. Kermes Cad. No:9/A Yenimahalle/ ANKARA

3128068862

ELMALI (08:30 - 8:30)
Turgut Özal Mah. 2122. Sok. Özyumak Sitesi No:B/19 Batıkent/ Yenimahalle/ ANKARA
( Batıkent Okkalı Konutları yakını )
3123487575

14 Aralık 2022 MAMAK Nöbetçi Eczaneleri!

DUYGU (08:30 - 8:30)
Demirlibahçe Mah. 130. Cad. Gökhan Apt. No:6/A Mamak/ ANKARA
( Ankara Eğ.Araş.Has.Acil Kar. )
3123194420

KARINCA (08:30 - 8:30)
Kutlu Mah. Dereboyu Cad. No:44/B Mamak/ ANKARA
( Şımarıkpark AVM Kar.Total Benzinlik )
3123672306

14 Aralık 2022 ALTINDAĞ Nöbetçi Eczaneleri!

YAĞCIOĞLU (08:30 - 8:30)
Talatpaşa Bulv. No:130/4 Altındağ/ANKARA
( Cebeci )
3123198421

SEFA ÇELİK (08:30 - 8:30)
Battalgazi Mah. Orhan Kemal Cad. No:70/D Altındağ/ ANKARA
( Çamlık Taksi Dur.yakını-Cadde üzeri )
3123764295

14 Aralık 2022 KEÇİÖREN Nöbetçi Eczaneleri!

ECEM BAYRAKTAR (08:30 - 8:30)
Karargahtepe Mah. Sanatoryum Cad.No:47/A Keçiören/ ANKARA

3123141439

YENİ SEVAL (08:30 - 8:30)
Ayvalı Mah. Seval Cad. No:10/A Etlik /Keçiören/ ANKARA

3123252400

PINARBAŞI (08:30 - 8:30)
Uyanış Mah. Gülbaba Cad.1098.Sokak No:8/A Keçiören/ ANKARA
( Uyanış OtobüsDurakları İlk Kalkış yeri )
3125811518

MERVE (08:30 - 8:30)
Atapark Mah.Aşıkveysel Cad.No:36/B Keçiören/ANKARA
( Sanatoryum Hastane yakını )
3123791314

14 Aralık 2022 AYAŞ Nöbetçi Eczaneleri!

ÇALIŞKAN
Camiatik Mah. Banka Sok. No:7/B Ayaş/ ANKARA

3127121829

14 Aralık 2022 BEYPAZARI Nöbetçi Eczaneleri!

ARAS
Ayvaşık Mah. Dr. Hamdi Soysal Sok. No:4/13 Beypazarı/Ankara
( Hastane karşısı )
3127631114

14 Aralık 2022 ÇUBUK Nöbetçi Eczaneleri!

ŞAFAK
Kıbrıs Cad. No:3/B Çubuk / ANKARA

3128371185

14 Aralık 2022 ETİMESGUT Nöbetçi Eczaneleri!

ETİLER (08:30 - 8:30)
Etiler Mah. 1460.Sok.No:10/8 Etimesgut/ANKARA

3122431112

İNCİ (08:30 - 8:30)
Oğuzlar Mah. 1602. Cad. Hukukçular Plaza No:1/14 Etimesgut/ANKARA
( Batı Adliyesi karşısı )
3122603036

GALAKSİ (08:30 - 8:30)
Güzelkent Mah. 7.Cad. Galaxy İş Merkezi No:16/11-12 Eryaman/ Etimesgut/ ANKARA

3122831234

14 Aralık 2022 ELMADAĞ Nöbetçi Eczaneleri!

SÖNMEZ
Kemal Paşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:30/3/A Elmadağ/ANKARA
( Bim market karşısı )
3128633223

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14 Ara 2022 - 09:20 - Yaşam

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14 Aralık 2022 Ankara Nöbetçi Eczaneleri! Bugün 14 Aralık 2022 Çarşamba Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Nöbetçi Eczaneler! İşte Ankara Nöbetçi Eczaneler Listesi, Adres ve Telefonları… mask
14 Aralık 2022 Ankara Nöbetçi Eczaneleri! Bugün 14 Aralık 2022 Çarşamba Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Nöbetçi Eczaneler! İşte Ankara Nöbetçi Eczaneler Listesi, Adres ve Telefonları…
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