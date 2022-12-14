14 Aralık 2022 Ankara Nöbetçi Eczaneleri! Bugün 14 Aralık 2022 Çarşamba Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Nöbetçi Eczaneler! İşte Ankara Nöbetçi Eczaneler Listesi, Adres ve Telefonları…
Ankara’da Soğuk havaların yaşanması, grip ve öksürüğün artması ve sağlık açısından riskli olan bu dönemde kaç tane nöbetçi eczane olduğu, hangi ilçelerde nöbetçi eczanelerin bulunduğu ve sokağa çıkma yasağı esnasında nöbetçi eczanelere gitmenin mümkün olup olmadığı merak ediliyor.
14 Aralık 2022 Ankara Nöbetçi Eczaneler İçin TIKLAYINIZ
Başkentli vatandaşlar Ankara’da bugün hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu ve iletişim bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak Ankara’da bulunan tüm nöbetçi eczaneleri sizler için hazırladık.
14 Aralık 2022 Akyurt Nöbetçi Eczaneleri!
KIVANÇ
Beyazıt Mah. Sevda Cad. No:4/B Akyurt/ ANKARA
( Benliler Market ve 1 Nolu ASM Karşısı )
5523729072
14 Aralık 2022 ÇANKAYA Nöbetçi Eczaneleri!
ELİF ESLEM (08:30 - 8:30)
Muhsin Yazıcı Cad. 1436. Sok. No:1/35 Çankaya/ANKARA
( Çukurambar MADO Yanı )
3122868647
AKTAŞ (08:30 - 8:30)
4. Cad. (Kazakistan Cad.) No:3/B Emek / Çankaya/ANKARA
3122155354
YENİ MARTI (08:30 - 8:30)
Kazım Özalp Mah. Filistin Cad. No:10/C Çankaya/ ANKARA
( Develi Restorant karşısı )
3124460588
YENİ ŞENİZ (08:30 - 8:30)
Birlik Mah. 393.Cad. No:25/7 Çankaya / ANKARA
( Çukurca Sağlık Ocağı'na 100 mt mesafede )
3124950427
GÜLBAHAR (08:30 - 8:30)
İncesu Mah. İncesu Cad.No:73/A Kolej/Çankaya/ANKARA
( İncesu ASM yanı )
3124333437
ÇELİKKAN (08:30 - 8:30)
Sokullu Mehmet Paşa Cad. No:95/A 11 Dikmen/Çankaya/ANKARA
( Parlamenterler Sitesi Karşısı )
3124808927
YENİ ZENCEFİL (08:30 - 8:30)
Uçarlı Sok. No:31/A Yukarı Ayrancı/ Çankaya/ ANKARA
( Ayrancı Pazarı Karşısı )
3124272779
ASEL (08:30 - 8:30)
Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2741.Cadde No:1/5 Çankaya/ ANKARA
3122405006
YEŞİLBAĞ (08:30 - 8:30)
Mutlukent Mah. 2074.Sok.No:11 Ümitköy/Çankaya/ ANKARA
( Ümitköy Sitesi Kar.Dersaneler Sok. )
3122354884
14 Aralık 2022 YENİMAHALLE Nöbetçi Eczaneleri!
ŞAHİN (08:30 - 8:30)
Akın Cad. No:34/A Yenimahalle / ANKARA
3123447985
EMREHAN (08:30 - 8:30)
Çiğdemtepe Mah. Kermes Cad. No:9/A Yenimahalle/ ANKARA
3128068862
ELMALI (08:30 - 8:30)
Turgut Özal Mah. 2122. Sok. Özyumak Sitesi No:B/19 Batıkent/ Yenimahalle/ ANKARA
( Batıkent Okkalı Konutları yakını )
3123487575
14 Aralık 2022 MAMAK Nöbetçi Eczaneleri!
DUYGU (08:30 - 8:30)
Demirlibahçe Mah. 130. Cad. Gökhan Apt. No:6/A Mamak/ ANKARA
( Ankara Eğ.Araş.Has.Acil Kar. )
3123194420
KARINCA (08:30 - 8:30)
Kutlu Mah. Dereboyu Cad. No:44/B Mamak/ ANKARA
( Şımarıkpark AVM Kar.Total Benzinlik )
3123672306
14 Aralık 2022 ALTINDAĞ Nöbetçi Eczaneleri!
YAĞCIOĞLU (08:30 - 8:30)
Talatpaşa Bulv. No:130/4 Altındağ/ANKARA
( Cebeci )
3123198421
SEFA ÇELİK (08:30 - 8:30)
Battalgazi Mah. Orhan Kemal Cad. No:70/D Altındağ/ ANKARA
( Çamlık Taksi Dur.yakını-Cadde üzeri )
3123764295
14 Aralık 2022 KEÇİÖREN Nöbetçi Eczaneleri!
ECEM BAYRAKTAR (08:30 - 8:30)
Karargahtepe Mah. Sanatoryum Cad.No:47/A Keçiören/ ANKARA
3123141439
YENİ SEVAL (08:30 - 8:30)
Ayvalı Mah. Seval Cad. No:10/A Etlik /Keçiören/ ANKARA
3123252400
PINARBAŞI (08:30 - 8:30)
Uyanış Mah. Gülbaba Cad.1098.Sokak No:8/A Keçiören/ ANKARA
( Uyanış OtobüsDurakları İlk Kalkış yeri )
3125811518
MERVE (08:30 - 8:30)
Atapark Mah.Aşıkveysel Cad.No:36/B Keçiören/ANKARA
( Sanatoryum Hastane yakını )
3123791314
14 Aralık 2022 AYAŞ Nöbetçi Eczaneleri!
ÇALIŞKAN
Camiatik Mah. Banka Sok. No:7/B Ayaş/ ANKARA
3127121829
14 Aralık 2022 BEYPAZARI Nöbetçi Eczaneleri!
ARAS
Ayvaşık Mah. Dr. Hamdi Soysal Sok. No:4/13 Beypazarı/Ankara
( Hastane karşısı )
3127631114
14 Aralık 2022 ÇUBUK Nöbetçi Eczaneleri!
ŞAFAK
Kıbrıs Cad. No:3/B Çubuk / ANKARA
3128371185
14 Aralık 2022 ETİMESGUT Nöbetçi Eczaneleri!
ETİLER (08:30 - 8:30)
Etiler Mah. 1460.Sok.No:10/8 Etimesgut/ANKARA
3122431112
İNCİ (08:30 - 8:30)
Oğuzlar Mah. 1602. Cad. Hukukçular Plaza No:1/14 Etimesgut/ANKARA
( Batı Adliyesi karşısı )
3122603036
GALAKSİ (08:30 - 8:30)
Güzelkent Mah. 7.Cad. Galaxy İş Merkezi No:16/11-12 Eryaman/ Etimesgut/ ANKARA
3122831234
14 Aralık 2022 ELMADAĞ Nöbetçi Eczaneleri!
SÖNMEZ
Kemal Paşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:30/3/A Elmadağ/ANKARA
( Bim market karşısı )
3128633223
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14 Ara 2022 - 09:20 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.