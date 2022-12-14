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14 Ara 2022 - 09:57

Altın Fiyatları Son 10 Yılın En Büyük Rakamlarında! Kuyumcular Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık! 14 Aralık Altın Fiyatları Nevrinizi Döndürecek!

Son 10 yılın en büyük yükselişini ve son durumunu yaşayan altın fiyatlarının ardından kuyumcuların ağzı şaşkınlıktan yerden göğe kadar açıldı. 14 Aralık 2022 Çarşamba günü gün içerisinde altının güne kaç ₺ ile başladığı ve konuya dair merak edilen tüm ayrıntıları sizler için mercek altına aldık. İşte nevrinizi döndürecek o fiyatlar...