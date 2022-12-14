- 14 Ara 2022 - 09:57

Altın Fiyatları Son 10 Yılın En Büyük Rakamlarında! Kuyumcular Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık! 14 Aralık Altın Fiyatları Nevrinizi Döndürecek!

Son 10 yılın en büyük yükselişini ve son durumunu yaşayan altın fiyatlarının ardından kuyumcuların ağzı şaşkınlıktan yerden göğe kadar açıldı. 14 Aralık 2022 Çarşamba günü gün içerisinde altının güne kaç ₺ ile başladığı ve konuya dair merak edilen tüm ayrıntıları sizler için mercek altına aldık. İşte nevrinizi döndürecek o fiyatlar...

Son zamanlarda yerinde duramayan döviz kuru gibi altında da bir yükseliş bir düşüş gözlemleniyordu. Görenlerin hayretle takip ettiği ekranları bu sabah görenlerse gözlerine inanmakta zorluk çekti. Günden güne değişimi merakla takip edilen altının değişimi artık gün içerisinde kontrol edilmeye başlanacak. Peki, neler oluyor?

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14 Ara 2022 - 09:57 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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