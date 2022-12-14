Altın Fiyatları Son 10 Yılın En Büyük Rakamlarında! Kuyumcular Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık! 14 Aralık Altın Fiyatları Nevrinizi Döndürecek!
Son 10 yılın en büyük yükselişini ve son durumunu yaşayan altın fiyatlarının ardından kuyumcuların ağzı şaşkınlıktan yerden göğe kadar açıldı. 14 Aralık 2022 Çarşamba günü gün içerisinde altının güne kaç ₺ ile başladığı ve konuya dair merak edilen tüm ayrıntıları sizler için mercek altına aldık. İşte nevrinizi döndürecek o fiyatlar...
Son zamanlarda yerinde duramayan döviz kuru gibi altında da bir yükseliş bir düşüş gözlemleniyordu. Görenlerin hayretle takip ettiği ekranları bu sabah görenlerse gözlerine inanmakta zorluk çekti. Günden güne değişimi merakla takip edilen altının değişimi artık gün içerisinde kontrol edilmeye başlanacak. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.