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14 Ara 2022 - 10:25

Survivor 2023’e Acun Ilıcalı’nın Kanlı Bıçaklı Olduğu Bir İsim Daha Geliyor! Neredeyse Davalık Oluyorlardı; Twitter Yıkılıyor! Yedeklerden Gelip…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2023’e Acun Ilıcalı’nın davalık olduğu bir başka isim daha girdi! Neredeyse davalık olacak konuma gelen Acun Ilıcalı ve o ismin, Survivor 2023 yarışmasında yeniden bir araya gelecek olması herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Peki, yedeklerden Survivor 2023 yarışmasına katılacak olan isim kim?