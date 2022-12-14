Survivor 2023’e Acun Ilıcalı’nın Kanlı Bıçaklı Olduğu Bir İsim Daha Geliyor! Neredeyse Davalık Oluyorlardı; Twitter Yıkılıyor! Yedeklerden Gelip…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2023’e Acun Ilıcalı’nın davalık olduğu bir başka isim daha girdi! Neredeyse davalık olacak konuma gelen Acun Ilıcalı ve o ismin, Survivor 2023 yarışmasında yeniden bir araya gelecek olması herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Peki, yedeklerden Survivor 2023 yarışmasına katılacak olan isim kim?
Acun Medya tarafından ekranlara gelecek ve her bölümü büyük bir keyifle izlenecek Survivor 2023 yarışması, seyircilerin dikkatlerini şimdiden üzerine çekti. Acun Ilıcalı, kısa bir süre önce sezonun ilk yarışmacısının Berdan Mardini olduğunu duyurmuştu. Yeni sezon için çalışmalara aylar önce başlayan Acun Ilıcalı, şimdide davanın kıyısından döndüğü isimle anlaşma masasına oturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.