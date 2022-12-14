- 14 Ara 2022 - 10:54 G: 14 Ara 2022 - 10:59

WhatsApp Karı Kocayı Birbirine Düşürecek! Aldatmalar Artabilir; Kimin Eli Kimin Cebinde Belli Olmayacak! Milyonlarca Kişi Uygulamayı Silmeye Başladı…

WhatsApp'tan gelen son güncelleme herkesin şok içerisinde bıraktı! Karı koca resmen birbirine girecek! Aldatmalar bu özellikten sonra artabilir! Öyle ki, gelen son güncellemeyle birlikte kimin eli kimin cebinde belli olmayacak! Milyonlarca karı – kocanın şimdiden uygulamayı sildiği bile ortaya çıktı’ İşte merak edilen tüm detaylar…

Her geçen gün müşterilerini daha çok mutlu etmek adına çalışmalarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp, yeni bir güncellemeye daha adım atmıştı. 5.000 kişiden oluşan “Topluluklar” adı altında bir oluşum hazırlayan WhatsApp, herkesin dikkatini üzerine çekmişti. WhatsApp’ın yakın zamanda yeni bir özellik getireceği duyulunca birçok aile bıçak üstüne bindi. Karı – kocanın birbirine düşmesine neden olacak olan bu güncelleme herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Ara 2022 - 10:54 Ankara- Yaşam

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