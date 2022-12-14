WhatsApp Karı Kocayı Birbirine Düşürecek! Aldatmalar Artabilir; Kimin Eli Kimin Cebinde Belli Olmayacak! Milyonlarca Kişi Uygulamayı Silmeye Başladı…

Her geçen gün müşterilerini daha çok mutlu etmek adına çalışmalarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp, yeni bir güncellemeye daha adım atmıştı. 5.000 kişiden oluşan “Topluluklar” adı altında bir oluşum hazırlayan WhatsApp, herkesin dikkatini üzerine çekmişti. WhatsApp’ın yakın zamanda yeni bir özellik getireceği duyulunca birçok aile bıçak üstüne bindi. Karı – kocanın birbirine düşmesine neden olacak olan bu güncelleme herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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