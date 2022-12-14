WhatsApp Karı Kocayı Birbirine Düşürecek! Aldatmalar Artabilir; Kimin Eli Kimin Cebinde Belli Olmayacak! Milyonlarca Kişi Uygulamayı Silmeye Başladı…
WhatsApp'tan gelen son güncelleme herkesin şok içerisinde bıraktı! Karı koca resmen birbirine girecek! Aldatmalar bu özellikten sonra artabilir! Öyle ki, gelen son güncellemeyle birlikte kimin eli kimin cebinde belli olmayacak! Milyonlarca karı – kocanın şimdiden uygulamayı sildiği bile ortaya çıktı’ İşte merak edilen tüm detaylar…
Her geçen gün müşterilerini daha çok mutlu etmek adına çalışmalarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp, yeni bir güncellemeye daha adım atmıştı. 5.000 kişiden oluşan “Topluluklar” adı altında bir oluşum hazırlayan WhatsApp, herkesin dikkatini üzerine çekmişti. WhatsApp’ın yakın zamanda yeni bir özellik getireceği duyulunca birçok aile bıçak üstüne bindi. Karı – kocanın birbirine düşmesine neden olacak olan bu güncelleme herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.