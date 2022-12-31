En Güzel Kadınlar Bu Burçlardan Çıkıyor! Bu Kadınların Yüz Güzelliği Bilimsel! İşte Bakanların Kalbi Yerinden Çıkaran O Burçlar…
En güzel kadınlar ve en güzel erkeklerin estetikten uzak olan dünyada birbirlerine birtakım benzerlikler gösterdiğini hala hatırlıyor musunuz? Bunun elbette bir sebebi var; karakterimizi oldukça etkileyen burçlar, söz konusu fiziksel özelliklerimiz olduğunda da tahmin edilenden çok daha fazlasını etkiliyor. İşte detaylar...
En güzel kadınlar ve en güzel erkeklerin estetikten uzak olan dünyada birbirlerine birtakım benzerlikler gösterdiğini hala hatırlıyor musunuz? Bunun elbette bir sebebi var; karakterimizi oldukça etkileyen burçlar, söz konusu fiziksel özelliklerimiz olduğunda da tahmin edilenden çok daha fazlasını etkiliyor. Bu nedenle bazı burca sahip olan kadınlar doğuştan şanslı ve güzel olurken; aynı şekilde bazı burçlara sahip olan erkekler de doğuştan şanslı ve karizmatik oluyor! Peki, en güzel kadınlar burçları hangileridir? Adeta ilik gibi olan burçlar hangileridir? İşte bakanların kalbi yerinden çıkaran o burçlar…
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31 Ara 2022 - 00:36 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.