Nesrin Cavadzade Minicik Gömleğiyle Baş Döndürdü! Dekoltesi Cayır Cayır Yaktı! İncecik Fiziği Genç Kızları Çatır Çatır Çatlattı… “Kim Der 40 Yaşında!”
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade minicik gömleğiyle cayır cayır ortalığı yaktı. İncecik fiziğiyle genç kızları orta yerinden çatır çatır çatlatan güzel oyuncu kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Peki, neler oluyor?
Güzel ve başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip edilen isimlerden birisi olan Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu bir mücevher markasının lansmanıyla yürekleri yerinden hoplatmıştı. Giydiği kısacık elbisesini file çorapla tamamlayan ünlü oyuncu kısa sürede ortalığı yangın yerine çevirip ismini manşetlere yazdırmıştı. Eski erkek arkadaşı ve kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan ile ayrılığının ardından döviz kuru gibi yükselişe geçen ünlü oyuncu paylaşımlar yapmaya da doyamıyor. Son olarak minicik gömleğiyle görenlerin aklını yerinden oynatan Cavadzade’yi ve son paylaşımını sizler için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.