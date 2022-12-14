Nesrin Cavadzade Minicik Gömleğiyle Baş Döndürdü! Dekoltesi Cayır Cayır Yaktı! İncecik Fiziği Genç Kızları Çatır Çatır Çatlattı… “Kim Der 40 Yaşında!”

Güzel ve başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip edilen isimlerden birisi olan Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu bir mücevher markasının lansmanıyla yürekleri yerinden hoplatmıştı. Giydiği kısacık elbisesini file çorapla tamamlayan ünlü oyuncu kısa sürede ortalığı yangın yerine çevirip ismini manşetlere yazdırmıştı. Eski erkek arkadaşı ve kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan ile ayrılığının ardından döviz kuru gibi yükselişe geçen ünlü oyuncu paylaşımlar yapmaya da doyamıyor. Son olarak minicik gömleğiyle görenlerin aklını yerinden oynatan Cavadzade’yi ve son paylaşımını sizler için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!

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