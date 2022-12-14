Bu sene FOX TV ekranlarından seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Tozluyaka dizisinden seyircisini üzecek bir kötü haber geldi. Final yapacağı iddia edilen Tozluyaka dizisinin neden final yapacağı da merak konusu oldu. Her pazar seyirci karşısına çıkan Tozluyaka dizisinin final yapıp yapmayacağı ise, bugün kesinlik kazandı. Peki, Tozluyaka final mi oluyor? Tozluyaka ne zaman final yapacak? Tozluyaka neden final yapıyor? İşte, detaylar…

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