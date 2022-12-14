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14 Ara 2022 - 13:06

TikTok Fenomeni Yeşim Sevinç Kimdir? Yeşim Sevinç Kaç Yaşında, Nereli? Yeşim Sevinç Nasıl Ünlü Oldu?

Sosyal medya hesaplarını ‘Yeşim Resmi’ olarak kullanması nedeniyle bu adla da tanınan Yeşim Sevinç, son zamanlarda sosyal medyanın en çok dikkat çeken fenomenleri arasında yer almaya başladı. Özellikle çektiği videolar ile çok konuşulan Yeşim Sevinç’in hayatı da bu nedenle daha çok sosyal medya kullanıcısı tarafından merak edilir hale geldi. İşte Yeşim Sevinç ile ilgili merak edilen tüm detaylar...