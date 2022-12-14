TikTok Fenomeni Yeşim Sevinç Kimdir? Yeşim Sevinç Kaç Yaşında, Nereli? Yeşim Sevinç Nasıl Ünlü Oldu?
Sosyal medya hesaplarını ‘Yeşim Resmi’ olarak kullanması nedeniyle bu adla da tanınan Yeşim Sevinç, son zamanlarda sosyal medyanın en çok dikkat çeken fenomenleri arasında yer almaya başladı. Özellikle çektiği videolar ile çok konuşulan Yeşim Sevinç’in hayatı da bu nedenle daha çok sosyal medya kullanıcısı tarafından merak edilir hale geldi. İşte Yeşim Sevinç ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Sosyal medya hesaplarını ‘Yeşim Resmi’ olarak kullanması nedeniyle bu adla da tanınan Yeşim Sevinç, son zamanlarda sosyal medyanın en çok dikkat çeken fenomenleri arasında yer almaya başladı. Özellikle çektiği videolar ile çok konuşulan Yeşim Sevinç’in hayatı da bu nedenle daha çok sosyal medya kullanıcısı tarafından merak edilir hale geldi. Peki, TikTok fenomeni Yeşim Sevinç kimdir? Yeşim Sevinç kaç yaşında, nereli? Yeşim Sevinç nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…
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14 Ara 2022 - 13:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.