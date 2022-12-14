Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Yarışmacıları Kazandığı Paralar Dudak Uçuklattı! Servet Alıyorlar; Görenler “Keşke Başvursaydım” Diyor… Twitter’da Yıkım Yarattı…
Youtube’da tam tamına 5 yıl sonra ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur, ilk bölümüyle büyük bir yankı uyandırmıştı. Youtube üzerinden milyonlarca izlenme alan ilk bölüm sonrasında yarışmacılarına ne kadar aldıkları merak konusu oldu. Ortaya atılan iddialar ise Twitter’da yıkım yarattı çünkü adeta bir mini servet alıyorlar. Öyle ki, birçok kişi bahsi geçen ücretleri duyunca “Keşke ben de başvursaydım” demeden yapamadı. İşte merak edilenler…
Öykü Serter’in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında 9 erkek 9 kadın hem aşkı bulmaya hem de rekabet etmeye başlayacaklardı. Daha ilk bölümden hem aşklar hem de kavgalar filizlenmişti. Tanıdık simalarında bulunduğu Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında kazanılan ücretler ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.