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14 Ara 2022 - 13:54

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Yarışmacıları Kazandığı Paralar Dudak Uçuklattı! Servet Alıyorlar; Görenler “Keşke Başvursaydım” Diyor… Twitter’da Yıkım Yarattı…

Youtube’da tam tamına 5 yıl sonra ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur, ilk bölümüyle büyük bir yankı uyandırmıştı. Youtube üzerinden milyonlarca izlenme alan ilk bölüm sonrasında yarışmacılarına ne kadar aldıkları merak konusu oldu. Ortaya atılan iddialar ise Twitter’da yıkım yarattı çünkü adeta bir mini servet alıyorlar. Öyle ki, birçok kişi bahsi geçen ücretleri duyunca “Keşke ben de başvursaydım” demeden yapamadı. İşte merak edilenler…