- 14 Ara 2022 - 13:54 G: 14 Ara 2022 - 14:17

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Yarışmacıları Kazandığı Paralar Dudak Uçuklattı! Servet Alıyorlar; Görenler “Keşke Başvursaydım” Diyor… Twitter’da Yıkım Yarattı…

Youtube’da tam tamına 5 yıl sonra ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur, ilk bölümüyle büyük bir yankı uyandırmıştı. Youtube üzerinden milyonlarca izlenme alan ilk bölüm sonrasında yarışmacılarına ne kadar aldıkları merak konusu oldu. Ortaya atılan iddialar ise Twitter’da yıkım yarattı çünkü adeta bir mini servet alıyorlar. Öyle ki, birçok kişi bahsi geçen ücretleri duyunca “Keşke ben de başvursaydım” demeden yapamadı. İşte merak edilenler…

Öykü Serter’in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında 9 erkek 9 kadın hem aşkı bulmaya hem de rekabet etmeye başlayacaklardı. Daha ilk bölümden hem aşklar hem de kavgalar filizlenmişti. Tanıdık simalarında bulunduğu Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında kazanılan ücretler ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Ara 2022 - 13:54 Ankara- Yaşam

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