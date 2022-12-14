Kredi ve Banka Kartı Olanların Dikkatine! Sadece 5 Dakika Önce Şok Bilgi Geldi… Binlerce Türk Lirası Siliniyor!

Milyonlarca vatandaşı oldukça yakından ilgilendiren bir konuda yapılan son dakika açıklamasıyla vatandaşlar hayrete düştü ve işe koyuldu. Bankalar tarafından her bir vatandaşın iletişim numaralarına kısa mesaj yoluyla gönderilen bilgilendirme mesajlarında yer verilen ifadeler ve konuya ilişkin yorumlar haberimizin devamında. İşte merak edilen tüm detaylar....

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!