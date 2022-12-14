- 14 Ara 2022 - 14:23 G: 14 Ara 2022 - 14:29

Kredi ve Banka Kartı Olanların Dikkatine! Sadece 5 Dakika Önce Şok Bilgi Geldi… Binlerce Türk Lirası Siliniyor!

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen kredi ve banka kartı kullanan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir konuda uyarı geldi! Yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte binlerce Türk Lirası tarihe gömülecek. Peki, ortalığı yangın yerine çeviren bu açıklama neydi?

Milyonlarca vatandaşı oldukça yakından ilgilendiren bir konuda yapılan son dakika açıklamasıyla vatandaşlar hayrete düştü ve işe koyuldu. Bankalar tarafından her bir vatandaşın iletişim numaralarına kısa mesaj yoluyla gönderilen bilgilendirme mesajlarında yer verilen ifadeler ve konuya ilişkin yorumlar haberimizin devamında. İşte merak edilen tüm detaylar.... 

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14 Ara 2022 - 14:23 Ankara- Yaşam

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