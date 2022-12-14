Kredi ve Banka Kartı Olanların Dikkatine! Sadece 5 Dakika Önce Şok Bilgi Geldi… Binlerce Türk Lirası Siliniyor!
Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen kredi ve banka kartı kullanan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir konuda uyarı geldi! Yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte binlerce Türk Lirası tarihe gömülecek. Peki, ortalığı yangın yerine çeviren bu açıklama neydi?
Milyonlarca vatandaşı oldukça yakından ilgilendiren bir konuda yapılan son dakika açıklamasıyla vatandaşlar hayrete düştü ve işe koyuldu. Bankalar tarafından her bir vatandaşın iletişim numaralarına kısa mesaj yoluyla gönderilen bilgilendirme mesajlarında yer verilen ifadeler ve konuya ilişkin yorumlar haberimizin devamında. İşte merak edilen tüm detaylar....
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.